Для луцької лікарні придбали 10 кисневих концентраторів





Інформацію про закупівлю опублікували на платформі Prozorro, повідомляє



Доставити обладнання до кінця 2021 року має компанія «Медсервісгруп» – єдиний учасник торгів, бо закупівлю здійснювали без використання електронної системи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку міську клінічну лікарню придбали десять кисневих концентраторів за 600 тисяч гривень.Інформацію про закупівлю опублікували на платформі Prozorro, повідомляє Район.Луцьк Доставити обладнання до кінця 2021 року має компанія «Медсервісгруп» – єдиний учасник торгів, бо закупівлю здійснювали без використання електронної системи.

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