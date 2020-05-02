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Для луцької лікарні придбали 10 кисневих концентраторів

Для луцької лікарні придбали 10 кисневих концентраторів
У Луцьку міську клінічну лікарню придбали десять кисневих концентраторів за 600 тисяч гривень.

Інформацію про закупівлю опублікували на платформі Prozorro, повідомляє Район.Луцьк.

Доставити обладнання до кінця 2021 року має компанія «Медсервісгруп» – єдиний учасник торгів, бо закупівлю здійснювали без використання електронної системи.

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Теги: Луцька міська клінічна лікарня, обладнання, тендер, кисневий концентратор
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