Двом волинянкам присвоять звання «Мати-героїня»





Про це повідомляють на сайті



Розглянувши характеристики з місць проживання сімей та місць навчання дітей, враховуючи особистий внесок матерів у виховання дітей, що сприяло їх творчому та інтелектуальному розвитку, виконавчий комітет Нововолинської міської ради підтримав подані кандидатури.



Працівники Управління соціального захисту населення підготували пакет документів та направили їх на обласну комісію Департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації з розгляду клопотань «Про присвоєння Почесного звання «Мати-героїня».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 січня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради розглянули питання про підтримку двох кандидаток, які народили та виховали п’ятеро і більше дітей до восьмирічного віку, для присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня».Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради Розглянувши характеристики з місць проживання сімей та місць навчання дітей, враховуючи особистий внесок матерів у виховання дітей, що сприяло їх творчому та інтелектуальному розвитку, виконавчий комітет Нововолинської міської ради підтримав подані кандидатури.Працівники Управління соціального захисту населення підготували пакет документів та направили їх на обласну комісію Департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації з розгляду клопотань «Про присвоєння Почесного звання «Мати-героїня».

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