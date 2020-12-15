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Двом волинянкам присвоять звання «Мати-героїня»

Двом волинянкам присвоять звання «Мати-героїня»
22 січня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради розглянули питання про підтримку двох кандидаток, які народили та виховали п’ятеро і більше дітей до восьмирічного віку, для присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня».

Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради.

Розглянувши характеристики з місць проживання сімей та місць навчання дітей, враховуючи особистий внесок матерів у виховання дітей, що сприяло їх творчому та інтелектуальному розвитку, виконавчий комітет Нововолинської міської ради підтримав подані кандидатури.

Працівники Управління соціального захисту населення підготували пакет документів та направили їх на обласну комісію Департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації з розгляду клопотань «Про присвоєння Почесного звання «Мати-героїня».


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Теги: Нововолинськ, мати-героїня, звання
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