Волинянин відсидить 8 років за вбивство сусіда





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Повідомляє



У суді встановили, що в ніч на 11 червня 2018 року п’яний волинянин під час сварки, яка виникла внаслідок зловживання алкоголем, наніс декілька ударів ножем по тулубу та руках потерпілого. В результаті отриманих поранень чоловік помер.



Обвинувачений, якого допитали у суді, свою вину не визнав. Він зазначив, що покійний був його сусідом. Чоловік заперечив свою причетність до вбивства, оскількив він ніколи не мав жодних конфліктів із загиблим.



Незважаючи на слова обвинуваченого, його вина була доведена зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема, показами свідків.



Врахувавши всі обставини справи, суд призначив обвинуваченому покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, який наніс своєму сусіду смертельні ножові поранення, засудили на вісім років позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Повідомляє ІА Волинські новини У суді встановили, що в ніч на 11 червня 2018 року п’яний волинянин під час сварки, яка виникла внаслідок зловживання алкоголем, наніс декілька ударів ножем по тулубу та руках потерпілого. В результаті отриманих поранень чоловік помер.Обвинувачений, якого допитали у суді, свою вину не визнав. Він зазначив, що покійний був його сусідом. Чоловік заперечив свою причетність до вбивства, оскількив він ніколи не мав жодних конфліктів із загиблим.Незважаючи на слова обвинуваченого, його вина була доведена зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема, показами свідків.Врахувавши всі обставини справи, суд призначив обвинуваченому покарання у виді восьми років позбавлення волі.

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