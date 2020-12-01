«Мобільний ФАП» на дому обстежуватиме літніх та обмежених в пересуванні жителів Луцького району
23 січень, 23:31
З метою наближення медичної послуги для населення, а особливо для осіб обмежених в пересуванні та старших 80 років в населених пунктах з складним транспортним сполученням та віддалених від місця надання первинної медичної допомоги, у Луцькому районному центрі первинної медико-санітарної допомоги створили підрозділ медичної служби "Мобільний ФАП".
Про це інформує Луцький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги.
Це означає, що 1 раз на квартал, планово, в кожну домівку, в якій проживає особа обмежена в пересуванні або старша 80-ти років для обстеження приїжджатиме медичний працівник, згідно вимог правил надання ПМД.
Під час візиту медпрацівник проведе:
- візуальний огляд пацієнта;
- забір матеріалу для лабораторного обстеження (аналізу крові та сечі, швидкі скринінгові тести, ПЛР при потребі, обстеження на глюкозу і холестерин);
- антропометрію;
- електрокардіографію;
- спірографію;
- пульсоксиметрію;
- перевірить наявність необхідних ліків та правильність їхнього використання, а також надасть необхідні рекомендації.
Крім планових візитів у функцію "Мобільного ФАПу" входить:
- патронаж до новонароджених;
- патронаж осіб, які потрапили в складні життєві ситуації;
- виписування ліків за програмою "Доступні ліки" та Постанові КМУ 1303;
- контроль за прийомом ліків туберкульозних хворих;
- стаціонар на дому;
- обслуговування викликів на дому;
- обслуговування онкохворих та паліативнохворих на дому, а також навчання рідних по догляду за хворим.
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Про це інформує Луцький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги.
Це означає, що 1 раз на квартал, планово, в кожну домівку, в якій проживає особа обмежена в пересуванні або старша 80-ти років для обстеження приїжджатиме медичний працівник, згідно вимог правил надання ПМД.
Під час візиту медпрацівник проведе:
- візуальний огляд пацієнта;
- забір матеріалу для лабораторного обстеження (аналізу крові та сечі, швидкі скринінгові тести, ПЛР при потребі, обстеження на глюкозу і холестерин);
- антропометрію;
- електрокардіографію;
- спірографію;
- пульсоксиметрію;
- перевірить наявність необхідних ліків та правильність їхнього використання, а також надасть необхідні рекомендації.
Крім планових візитів у функцію "Мобільного ФАПу" входить:
- патронаж до новонароджених;
- патронаж осіб, які потрапили в складні життєві ситуації;
- виписування ліків за програмою "Доступні ліки" та Постанові КМУ 1303;
- контроль за прийомом ліків туберкульозних хворих;
- стаціонар на дому;
- обслуговування викликів на дому;
- обслуговування онкохворих та паліативнохворих на дому, а також навчання рідних по догляду за хворим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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