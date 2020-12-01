«Мобільний ФАП» на дому обстежуватиме літніх та обмежених в пересуванні жителів Луцького району





Про це



Це означає, що 1 раз на квартал, планово, в кожну домівку, в якій проживає особа обмежена в пересуванні або старша 80-ти років для обстеження приїжджатиме медичний працівник, згідно вимог правил надання ПМД.



Під час візиту медпрацівник проведе:

- візуальний огляд пацієнта;

- забір матеріалу для лабораторного обстеження (аналізу крові та сечі, швидкі скринінгові тести, ПЛР при потребі, обстеження на глюкозу і холестерин);

- антропометрію;

- електрокардіографію;

- спірографію;

- пульсоксиметрію;

- перевірить наявність необхідних ліків та правильність їхнього використання, а також надасть необхідні рекомендації.



Крім планових візитів у функцію "Мобільного ФАПу" входить:

- патронаж до новонароджених;

- патронаж осіб, які потрапили в складні життєві ситуації;

- виписування ліків за програмою "Доступні ліки" та Постанові КМУ 1303;

- контроль за прийомом ліків туберкульозних хворих;

- стаціонар на дому;

- обслуговування викликів на дому;

- обслуговування онкохворих та паліативнохворих на дому, а також навчання рідних по догляду за хворим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою наближення медичної послуги для населення, а особливо для осіб обмежених в пересуванні та старших 80 років в населених пунктах з складним транспортним сполученням та віддалених від місця надання первинної медичної допомоги, у Луцькому районному центрі первинної медико-санітарної допомоги створили підрозділ медичної служби "Мобільний ФАП".Про це інформує Луцький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги.Це означає, що 1 раз на квартал, планово, в кожну домівку, в якій проживає особа обмежена в пересуванні або старша 80-ти років для обстеження приїжджатиме медичний працівник, згідно вимог правил надання ПМД.Під час візиту медпрацівник проведе:- візуальний огляд пацієнта;- забір матеріалу для лабораторного обстеження (аналізу крові та сечі, швидкі скринінгові тести, ПЛР при потребі, обстеження на глюкозу і холестерин);- антропометрію;- електрокардіографію;- спірографію;- пульсоксиметрію;- перевірить наявність необхідних ліків та правильність їхнього використання, а також надасть необхідні рекомендації.Крім планових візитів у функцію "Мобільного ФАПу" входить:- патронаж до новонароджених;- патронаж осіб, які потрапили в складні життєві ситуації;- виписування ліків за програмою "Доступні ліки" та Постанові КМУ 1303;- контроль за прийомом ліків туберкульозних хворих;- стаціонар на дому;- обслуговування викликів на дому;- обслуговування онкохворих та паліативнохворих на дому, а також навчання рідних по догляду за хворим.

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