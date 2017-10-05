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Полковника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства, арештували без права на заставу

Полковника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства, арештували без права на заставу
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у підготовці вбивства працівника СБУ у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляють на сайті СБУ.

"Сьогодні Шевченківський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Згодом Служба безпеки України підтвердила інформацію про те, що силовики запобігли замовному вбивству свого співробітника і 22 січня затримали одного з його організаторів, який є чинним працівником Штабу антитерористичного центру при СБУ.

Начальник слідчого управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч на брифінгу 23 січня розповів, що, як встановили слідчі СБУ, мала місце змова кількох осіб, які розробили план злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.

Затриманому оголосили про підозру за ознаками кримінальних правопорушень. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно.

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Теги: СБУ, вбивство, Альфа, Андрій Расюк, Андрій Наумов, арешт, суд
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