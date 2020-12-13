У США учасник лотереї зірвав джекпот у 1 мільярд доларів
Сьогодні, 02:26
У США чоловік, який купив лотерейний квиток у Мічигані, зірвав джекпот у розмірі 1 мільярд доларів.
Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційному порталі лотереї Mega Millions.
"Це був єдиний квиток, який вгадав всі шість номерів, що випали 22 січня», - йдеться у повідомленні.
Володар щасливого квитка виграв другий за величиною джекпот у історії цієї лотереї. Попередній зірвали у 2018 році, коли у Південній Кароліні було продано виграшний квиток на $1,5 млрд.
Згідно з правилами лотереї, володар щасливого квитка виграв другий за величиною джекпот у історії цієї лотереї. Переможець може отримати повну суму свого виграшу виплатами протягом 30 років або перевести в готівку все відразу, але тоді сума буде меншою, в даному разі $740 млн готівкою.
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Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційному порталі лотереї Mega Millions.
"Це був єдиний квиток, який вгадав всі шість номерів, що випали 22 січня», - йдеться у повідомленні.
Володар щасливого квитка виграв другий за величиною джекпот у історії цієї лотереї. Попередній зірвали у 2018 році, коли у Південній Кароліні було продано виграшний квиток на $1,5 млрд.
Згідно з правилами лотереї, володар щасливого квитка виграв другий за величиною джекпот у історії цієї лотереї. Переможець може отримати повну суму свого виграшу виплатами протягом 30 років або перевести в готівку все відразу, але тоді сума буде меншою, в даному разі $740 млн готівкою.
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