Відомий французький футболіст підтримав українського підлітка, якого жорстоко побили у Парижі

Антуан Грізманн підтримав українського підлітка, який зазнав жорстокого нападу в центрі Парижа.



Про це Грізманн написав у Twitter, повідомляє власний кореспондент



«Подія, яку не можна терпіти. Сили тобі, Юрію, і хорошого відновлення», - сказав видатний французький футболіст.



Нагадаємо, 15 січня у Парижі група невідомих



На оприлюдненому із камери спостереження відео підлітка, поваленого на землю, жорстоко б'є група хлопців, як видається, також підлітків. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.



У результатів нападу хлопець перебуває у комі у критичному стані. У кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.



Надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що у стані Юрія відслідковується позитивна динаміка. Лікарі планують виводити юнака із штучної коми для подальшого лікуванні й реабілітації.



Поліція, рідні постраждалого, представники української громади у Франції нині шукають свідків цього злочину.



Розслідування трагічної події перебуває під контролем міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, який також підтримав українця та його родину.



Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.



Ситуація відслідковується та висвітлюється провідними французькими ЗМІ.

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