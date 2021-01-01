Курс валют у Луцьку станом на 24 січня: скільки коштують долар і євро





Євро при купівлі становить – 34.10, продажу – 34.22.



Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.55.

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