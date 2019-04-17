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Що нового на зимовому будмайданчику ЖК «Струмочок» та «Амстердам». ФОТОЗВІТ*

Що нового на зимовому будмайданчику ЖК «Струмочок» та «Амстердам». ФОТОЗВІТ*
Більшість людей, мабуть, вважає, що в зимову пору життя на будівельних майданчиках завмирає. Сніг та особливо мінусова температура, звісно, не дозволяють виконувати багатьох будівельних робіт, проте не зупиняють будівництво назовсім.

Будівельна компанія “Інвестор” продовжує рухатись за планом і в черговому фотозвіті із ЖК “Струмочок” розповідає про те, над чим працюють в суворих зимових умовах.

Зокрема, на території ЖК завершують прокладати комунікації: газові труби та електромережі (водопостачання та каналізація уже є). Також відбуваються роботи із розведення комунікацій всередині котеджів і таунхаусів (3-5 лінія).

Як тільки спали морози, будівельники продовжили кладку 7 (останньої!) лінії таунхаусів та облаштування дахів на котеджах.

У сусідньому ЖК “Амстердам” тривають фундаментні роботи.



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Теги: фотозвіт, Інвестор, квартири, будівництво
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