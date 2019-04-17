Що нового на зимовому будмайданчику ЖК «Струмочок» та «Амстердам». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 11:41
Більшість людей, мабуть, вважає, що в зимову пору життя на будівельних майданчиках завмирає. Сніг та особливо мінусова температура, звісно, не дозволяють виконувати багатьох будівельних робіт, проте не зупиняють будівництво назовсім.
Будівельна компанія “Інвестор” продовжує рухатись за планом і в черговому фотозвіті із ЖК “Струмочок” розповідає про те, над чим працюють в суворих зимових умовах.
Зокрема, на території ЖК завершують прокладати комунікації: газові труби та електромережі (водопостачання та каналізація уже є). Також відбуваються роботи із розведення комунікацій всередині котеджів і таунхаусів (3-5 лінія).
Як тільки спали морози, будівельники продовжили кладку 7 (останньої!) лінії таунхаусів та облаштування дахів на котеджах.
У сусідньому ЖК “Амстердам” тривають фундаментні роботи.
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Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Будівельна компанія “Інвестор” продовжує рухатись за планом і в черговому фотозвіті із ЖК “Струмочок” розповідає про те, над чим працюють в суворих зимових умовах.
Зокрема, на території ЖК завершують прокладати комунікації: газові труби та електромережі (водопостачання та каналізація уже є). Також відбуваються роботи із розведення комунікацій всередині котеджів і таунхаусів (3-5 лінія).
Як тільки спали морози, будівельники продовжили кладку 7 (останньої!) лінії таунхаусів та облаштування дахів на котеджах.
У сусідньому ЖК “Амстердам” тривають фундаментні роботи.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО ЗАРАЗ В “АМСТЕРДАМІ” ДІЄ ВІДРАЗУ ДВІ АКЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ:
1-спальні квартири: мінімальний перший внесок від 2 500$ і відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Більше про акцію читати тут.
1- та 2-спальні квартири за спеціальними акційними цінами від 23 000$. Більше про акцію читати тут.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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