На Волині судили горе-чоловіка, який під час сварки з дружиною побив поліцейських
Сьогодні, 09:54
На Волині п’яний чоловік побив поліцейських, які прибули на виклик через вчинення ним домашнього насильства відносно дружини. За побиття правоохоронців волинянину присудили рік умовного покарання.
Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 18 жовтня минулого року поліцейські отримали повідомлення про те, що чоловік знущається над дружиною. Правоохоронців, які приїхали на місце, біля будинку чекала заявниця. Коли ті зайшли у приміщення, то побачили п’яного чоловіка, якому й повідомили про причину свого візиту.
Під час складання акту про скоєння чоловіком адміністративного правопорушення той напав на поліцейських. Одного з поліцейських дебошир вдарив в обличчя, а коли йому намагалися одягнути кайданки, то вдарив іншого правоохоронця в потилицю та наніс кілька ударів ногою по гомілці.
Під час досудового розслідування між правоохоронцями та обвинуваченим була укладена угода про примирення.
Відтак суд призначив волинянину покарання у виді двох років обмеження волі, змінивши на рік умовного строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 18 жовтня минулого року поліцейські отримали повідомлення про те, що чоловік знущається над дружиною. Правоохоронців, які приїхали на місце, біля будинку чекала заявниця. Коли ті зайшли у приміщення, то побачили п’яного чоловіка, якому й повідомили про причину свого візиту.
Під час складання акту про скоєння чоловіком адміністративного правопорушення той напав на поліцейських. Одного з поліцейських дебошир вдарив в обличчя, а коли йому намагалися одягнути кайданки, то вдарив іншого правоохоронця в потилицю та наніс кілька ударів ногою по гомілці.
Під час досудового розслідування між правоохоронцями та обвинуваченим була укладена угода про примирення.
Відтак суд призначив волинянину покарання у виді двох років обмеження волі, змінивши на рік умовного строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судили горе-чоловіка, який під час сварки з дружиною побив поліцейських
Сьогодні, 09:54
У Луцьку відремонтують спортшколу
Сьогодні, 08:26