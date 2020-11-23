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На Волині судили горе-чоловіка, який під час сварки з дружиною побив поліцейських

На Волині судили горе-чоловіка, який під час сварки з дружиною побив поліцейських
На Волині п’яний чоловік побив поліцейських, які прибули на виклик через вчинення ним домашнього насильства відносно дружини. За побиття правоохоронців волинянину присудили рік умовного покарання.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 18 жовтня минулого року поліцейські отримали повідомлення про те, що чоловік знущається над дружиною. Правоохоронців, які приїхали на місце, біля будинку чекала заявниця. Коли ті зайшли у приміщення, то побачили п’яного чоловіка, якому й повідомили про причину свого візиту.

Під час складання акту про скоєння чоловіком адміністративного правопорушення той напав на поліцейських. Одного з поліцейських дебошир вдарив в обличчя, а коли йому намагалися одягнути кайданки, то вдарив іншого правоохоронця в потилицю та наніс кілька ударів ногою по гомілці.

Під час досудового розслідування між правоохоронцями та обвинуваченим була укладена угода про примирення.

Відтак суд призначив волинянину покарання у виді двох років обмеження волі, змінивши на рік умовного строку.

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Теги: побиття, дебошир, поліцейський, суд
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