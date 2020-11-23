На Волині судили горе-чоловіка, який під час сварки з дружиною побив поліцейських





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть



Так, 18 жовтня минулого року поліцейські отримали повідомлення про те, що чоловік знущається над дружиною. Правоохоронців, які приїхали на місце, біля будинку чекала заявниця. Коли ті зайшли у приміщення, то побачили п’яного чоловіка, якому й повідомили про причину свого візиту.



Під час складання акту про скоєння чоловіком адміністративного правопорушення той напав на поліцейських. Одного з поліцейських дебошир вдарив в обличчя, а коли йому намагалися одягнути кайданки, то вдарив іншого правоохоронця в потилицю та наніс кілька ударів ногою по гомілці.



Під час досудового розслідування між правоохоронцями та обвинуваченим була укладена угода про примирення.



Відтак суд призначив волинянину покарання у виді двох років обмеження волі, змінивши на рік умовного строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині п’яний чоловік побив поліцейських, які прибули на виклик через вчинення ним домашнього насильства відносно дружини. За побиття правоохоронців волинянину присудили рік умовного покарання.Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, 18 жовтня минулого року поліцейські отримали повідомлення про те, що чоловік знущається над дружиною. Правоохоронців, які приїхали на місце, біля будинку чекала заявниця. Коли ті зайшли у приміщення, то побачили п’яного чоловіка, якому й повідомили про причину свого візиту.Під час складання акту про скоєння чоловіком адміністративного правопорушення той напав на поліцейських. Одного з поліцейських дебошир вдарив в обличчя, а коли йому намагалися одягнути кайданки, то вдарив іншого правоохоронця в потилицю та наніс кілька ударів ногою по гомілці.Під час досудового розслідування між правоохоронцями та обвинуваченим була укладена угода про примирення.Відтак суд призначив волинянину покарання у виді двох років обмеження волі, змінивши на рік умовного строку.

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