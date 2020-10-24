24 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:17
У народі 24 січня відзначають Феодосіїв день. У церковному календарі 24 січня вважається днем пам’яті двох святих, які мають ім'я Феодосій. Віряни у цей день згадують преподобного Феодосія Великого і преподобного Феодосія Антиохійського.
Іменини сьогодні святкують: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, - пише 24 канал.
Прикмети
- Яка погода на Феодосія, таким і буде весь листопад.
- Якщо погода цього дня буде теплою, отже, весна настане рано. У народі казали: "На Федосія тепло – справа на ранню весну пішла".
Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.
- На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.
Що не можна робити 24 січня
- Цього дня не можна піднімати річ, яка лежатиме на дорозі, адже накличете на своє життя біду.
-Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.
- Не просіть сьогодні допомоги у малознайомих людей.
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Іменини сьогодні святкують: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, - пише 24 канал.
Прикмети
- Яка погода на Феодосія, таким і буде весь листопад.
- Якщо погода цього дня буде теплою, отже, весна настане рано. У народі казали: "На Федосія тепло – справа на ранню весну пішла".
Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.
- На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.
Що не можна робити 24 січня
- Цього дня не можна піднімати річ, яка лежатиме на дорозі, адже накличете на своє життя біду.
-Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.
- Не просіть сьогодні допомоги у малознайомих людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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