Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 13,

• Луцький район – 2,

• м. Нововолинськ – 5,

• Володимир-Волинський район – 12,

• Іваничівський район – 1,

• Ківерцівський район – 3,

• Ковельський район – 4,

• Локачинський район – 4,

• Любомльський район – 4,

• Любешівський район – 12,

• Маневицький район – 5,

• Ратнівський район – 5,

• Старовижівський район – 3.



Усього станом на 24 січня в області зареєстрували 36 048 випадків.

Одужало 33 541 особа (за останню добу – 141). Летальні випадки – 564 (за останню добу – 1: м. Луцьк).



Інформують, що методом ПЛР всього обстежили 140 918 осіб, за минулу добу обстежили 187 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу понад 14о осіб.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 13,• Луцький район – 2,• м. Нововолинськ – 5,• Володимир-Волинський район – 12,• Іваничівський район – 1,• Ківерцівський район – 3,• Ковельський район – 4,• Локачинський район – 4,• Любомльський район – 4,• Любешівський район – 12,• Маневицький район – 5,• Ратнівський район – 5,• Старовижівський район – 3.Усього станом на 24 січня в області зареєстрували 36 048 випадків.Одужало 33 541 особа (за останню добу – 141). Летальні випадки – 564 (за останню добу – 1: м. Луцьк).Інформують, що методом ПЛР всього обстежили 140 918 осіб, за минулу добу обстежили 187 осіб.

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