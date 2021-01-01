Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:34
За минулу добу на Волині зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу понад 14о осіб.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 2,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 12,
• Іваничівський район – 1,
• Ківерцівський район – 3,
• Ковельський район – 4,
• Локачинський район – 4,
• Любомльський район – 4,
• Любешівський район – 12,
• Маневицький район – 5,
• Ратнівський район – 5,
• Старовижівський район – 3.
Усього станом на 24 січня в області зареєстрували 36 048 випадків.
Одужало 33 541 особа (за останню добу – 141). Летальні випадки – 564 (за останню добу – 1: м. Луцьк).
Інформують, що методом ПЛР всього обстежили 140 918 осіб, за минулу добу обстежили 187 осіб.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 2,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 12,
• Іваничівський район – 1,
• Ківерцівський район – 3,
• Ковельський район – 4,
• Локачинський район – 4,
• Любомльський район – 4,
• Любешівський район – 12,
• Маневицький район – 5,
• Ратнівський район – 5,
• Старовижівський район – 3.
Усього станом на 24 січня в області зареєстрували 36 048 випадків.
Одужало 33 541 особа (за останню добу – 141). Летальні випадки – 564 (за останню добу – 1: м. Луцьк).
Інформують, що методом ПЛР всього обстежили 140 918 осіб, за минулу добу обстежили 187 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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