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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом на Волині за останню добу

Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу понад 14о осіб.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Так, коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 2,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 12,
• Іваничівський район – 1,
• Ківерцівський район – 3,
• Ковельський район – 4,
• Локачинський район – 4,
• Любомльський район – 4,
• Любешівський район – 12,
• Маневицький район – 5,
• Ратнівський район – 5,
• Старовижівський район – 3.

Усього станом на 24 січня в області зареєстрували 36 048 випадків.
Одужало 33 541 особа (за останню добу – 141). Летальні випадки – 564 (за останню добу – 1: м. Луцьк).

Інформують, що методом ПЛР всього обстежили 140 918 осіб, за минулу добу обстежили 187 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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