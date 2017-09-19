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Смертельна пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: всім підозрюваним обрали запобіжний захід

Смертельна пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: всім підозрюваним обрали запобіжний захід
У суботу, 23 січня, слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова обрав всім чотирьом особам у справі щодо пожежі у харківському будинку для літніх людей із 15 загиблими, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 21 січня 2021 року в двоповерховій будівлі, розташованій у Холодногірському районі по вул. Нижня Гиївська, 150-б, сталася пожежа. Зазначений будинок використовувався для розміщення людей похилого віку (геріатричній пансіонат). У результаті пожежі 15 осіб загинули.

Серед підозрюваних — власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина — директорка приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Теги: смерть, пожежа, Харків, запобіжний захід
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