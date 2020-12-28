У Луцьку в понеділок, 25 січня, декілька вулиць залишаться без світла





Про це йдеться на сайті мерії Луцька.



Так, вимкнуть електроенергію за такими адресами:



- з 09:00 до 17:00 - вул. Зарічна, вул. Нижній Проїзд, вул. Новочерчицька, вул. Милушська, вул. Нижня, вул. Тиха, провулок Тихий, вул. Вереснева, вул. Поліська;



- з 13:30 до 17:00 - вул. Федорова 6,4в,4б,8,, вул. Кравчука 11,11а,11б.



Тож у лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 25 січня, на деяких вулицях Луцька не буде світла.Про це йдеться на сайті мерії Луцька.Так, вимкнуть електроенергію за такими адресами:- з 09:00 до 17:00 - вул. Зарічна, вул. Нижній Проїзд, вул. Новочерчицька, вул. Милушська, вул. Нижня, вул. Тиха, провулок Тихий, вул. Вереснева, вул. Поліська;- з 13:30 до 17:00 - вул. Федорова 6,4в,4б,8,, вул. Кравчука 11,11а,11б.Тож у лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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