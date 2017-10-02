Жінка з Волині, яку доля прикувала до інвалідного візка, вишиває ікони і дарує їх знайомим





Попри те, що більше десяти років жінка знаходиться в інвалідному візку, вона виконує всю хатню роботу, а влітку господарює на грядці, бо дуже любить вирощувати квіти, - пишуть



"Так вже сталося в житті, що доля прикувала мене до візка. Коли працювала в дитячому садочку, пережила інсульт. Одна втрачена доба вартувала непередбачених наслідків. А ще грошей потрібно було чимало, а в мене їх не було… От і наслідки", - розповідає Галина Іванівна.



У 2010 році Галина Станько проходила курс лікування в місцевій лікарні. Розговорилися зі старшою медсестрою Оксаною, а та повідала, що вишила образ Тайної вечері.



"І так мені захотілося й собі мати такий, що попросила медсестру купити її зображення. Жінка принесла мені на вибір три: Тайну вечерю, Богородицю та Спасителя. Не роздумуючи довго, всі три й залишила. А вдома почала вишивати ікони, хоч до цього займалася лише рушниками, яких у мене багато", – згадує пані Галина.



Нині в її творчому доробку майже 30 вишитих образів. Серед них чимало ікон Богородиці, святих, зокрема Миколи Чудотворця і Пантелеймона Цілителя та інші. Ті, які Галина Станько залишила у своїй скромній оселі, можна побачити у світлиці на почесному місці.



"Коли вишиваю, нікого не бачу й не чую, – каже жінка. – Завжди починаю з лику святого, а для цього потрібні особливі кольори, потім мені хочеться його "одягнути".



Одну з ікон жінка подарувала місцевому священнику протоієрею Анатолію Мацелику.



"Він провів по ній рукою і сказав лише одне слово «гарно», і так мене тим підбадьорив – Інший образ віддала в неврологічне відділення Старовижівської центральної районної лікарні, де лікуюся, Ангела-охоронця – молодятам на весілля", – щиро мовила вишивальниця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Галина Станько зі Старовижівського району дарує власноруч вишиті ікони рідним, сусідам, знайомим. Декілька її образів прикрашають дві церкви, що знаходяться в рідному селі.Попри те, що більше десяти років жінка знаходиться в інвалідному візку, вона виконує всю хатню роботу, а влітку господарює на грядці, бо дуже любить вирощувати квіти, - пишуть Волинські новини. "Так вже сталося в житті, що доля прикувала мене до візка. Коли працювала в дитячому садочку, пережила інсульт. Одна втрачена доба вартувала непередбачених наслідків. А ще грошей потрібно було чимало, а в мене їх не було… От і наслідки", - розповідає Галина Іванівна.У 2010 році Галина Станько проходила курс лікування в місцевій лікарні. Розговорилися зі старшою медсестрою Оксаною, а та повідала, що вишила образ Тайної вечері."І так мені захотілося й собі мати такий, що попросила медсестру купити її зображення. Жінка принесла мені на вибір три: Тайну вечерю, Богородицю та Спасителя. Не роздумуючи довго, всі три й залишила. А вдома почала вишивати ікони, хоч до цього займалася лише рушниками, яких у мене багато", – згадує пані Галина.Нині в її творчому доробку майже 30 вишитих образів. Серед них чимало ікон Богородиці, святих, зокрема Миколи Чудотворця і Пантелеймона Цілителя та інші. Ті, які Галина Станько залишила у своїй скромній оселі, можна побачити у світлиці на почесному місці."Коли вишиваю, нікого не бачу й не чую, – каже жінка. – Завжди починаю з лику святого, а для цього потрібні особливі кольори, потім мені хочеться його "одягнути".Одну з ікон жінка подарувала місцевому священнику протоієрею Анатолію Мацелику."Він провів по ній рукою і сказав лише одне слово «гарно», і так мене тим підбадьорив – Інший образ віддала в неврологічне відділення Старовижівської центральної районної лікарні, де лікуюся, Ангела-охоронця – молодятам на весілля", – щиро мовила вишивальниця.

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