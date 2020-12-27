Українці можуть в’їжджати до Польщі без відбуття карантину: назвали умову





Про те, що ця норма з розпорядження польського уряду від 22 січня діє на практиці, у коментарі кореспондентові Елжбета Пікор.



“Так, ця норма від суботи діє на кордоні. Кільканадцять осіб таким чином вже перетнуло кордон у пунктах пропуску “Медика” та “Корчова"”,- повідомила Пікор.



При цьому, з розпорядження випливає, що йдеться про всі види тестів, зокрема й експрес-тести на антитіла до COVID-19.



Розпорядженням також вводяться зміни у черговість вакцинації населення Польщі від коронавірусу. Зокрема, до першої групи осіб, які матимуть пріоритетність у виконанні щеплення, крім людей пенсійного віку додано також і молодших осіб, які мають важкі хронічні захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі, хто перетинає кордон з Польщею, зокрема і громадяни України, з 23 січня можуть в’їжджати до РП без відбуття обов’язкового 10-денного карантину за наявності підтвердження негативного тесту на коронавірус зробленого упродовж 48 годин перед перетином кордону.Про те, що ця норма з розпорядження польського уряду від 22 січня діє на практиці, у коментарі кореспондентові Укрінформу підтвердила речниця Бещадського відділу прикордонної служби Польщі“Так, ця норма від суботи діє на кордоні. Кільканадцять осіб таким чином вже перетнуло кордон у пунктах пропуску “Медика” та “Корчова"”,- повідомила Пікор.При цьому, з розпорядження випливає, що йдеться про всі види тестів, зокрема й експрес-тести на антитіла до COVID-19.Розпорядженням також вводяться зміни у черговість вакцинації населення Польщі від коронавірусу. Зокрема, до першої групи осіб, які матимуть пріоритетність у виконанні щеплення, крім людей пенсійного віку додано також і молодших осіб, які мають важкі хронічні захворювання.

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