Майстер-класи, пізнавальні екскурсії і розваги з Сантою: як на Волині діє Лісівничий молодіжний центр

Четвертий рік на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» функціонує Лісівничий молодіжний центр.За цей період тут встигли провести понад 200 заходів різного спрямування (охопили 9085 учасників), - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.Так, за 2020 рік організували 57 заходів (2015 учасників). Крім того, за цей час Воротнівське лісництво стало туристичною родзинкою Волині, де побували десятки тисяч відвідувачів. Лісівничий молодіжний центр зі свого боку активно працює у напрямку розвитку подієвого туризму.Робота Центру організовується та реалізується відповідно до напрацьованих Науковою радою ВОУЛМГ напрямків: профорієнтаційного, еколого-просвітницького, науково-дослідницького та навчально-виховного.Віковий діапазон учасників дуже широкий – від вихованців дитячих садків, членів шкільних лісництв області до студентів волинських вишів та педагогів.Варто зазначити, що проведена робота різнопланова та носить широкий природоохоронний характер. Це і різноманітні навчально-пізнавальні екскурсії школами-студіями Центру («Школа лісового лікаря»; «Школа лісового дизайнера»; «Школа мисливця»; «Шкільна майстерня»; «Школа юного садівника»; «Школа юного бджоляра»), тематичні уроки, практичні заняття для студентів, консультації з написання наукових робіт, природоохоронні акції та операції.Долучившись до Всеукраїнської акції «Нагодуй птахів взимку», вихованці учнівських лісництв області на базі Лісівничого молодіжного центру з допомогою лісівників виготовляли та розвішували годівниці для зимуючих птахів.Майбутні лісівники активно навчаються та наполегливо отримують нові уміння та навички на базі Центру. Так, наприклад, члени Цуманського та Берестянського учнівських об’єднань долучилися до підготовки фруктового саду Воротнівського лісництва до зими. Чимало дітей взяли участь в операції «Жолудь» та заготовили декілька сотень кілограмів насіння дуба у Воротнівському лісі.Майстер-класи, пізнавальні екскурсії, тематичні зустрічі з лісівниками, «лісові» уроки, семінари, практичні заняття – всі ці заходи відбувалися на базі Центру за підтримки лісівників, науковців. Працювати вдавалося навіть в умовах карантину – так як робота на свіжому повітрі є не лише безпечною у період пандемії, а й корисною для імунітету.Окрема сторінка в роботі закладу – новорічний проект «Резиденція Санти», в рамках якого було проведено 23 заходи (в тому числі для соціально незахищених категорій дітей та вихованців учнівських лісництв). Більше 500 дітей мали змогу не тільки розважитися з Сантою та лісовими ельфами, але й із задоволенням смакували лісовим чаєм, писали листи з побажаннями. Родзинкою дійства також стали майстер-класи з виготовлення оригінальної годівнички для птахів, які дітвора із задоволенням розвісила на території Лісівничого молодіжного центру.Робота Лісівничого молодіжного центру у 2020 році організовувалася із врахуванням карантинних обмежень, всі заходи проводилися згідно з санітарними вимогами. Через це не всі заплановані проекти вдалося реалізувати.