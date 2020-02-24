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У нацпарку «Цуманська пуща» нарахували 19 зубрів

У нацпарку «Цуманська пуща» нарахували 19 зубрів
Працівники Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» спільно спільно зі спеціалістами Управління екології Волинської ОДА, Державної екологічної інспекції у Волинській області та користувачами мисливських угід провели загальний зимовий облік зубрів.

Про це повідомляють на сторінці нацпарку у фейсбуці.

Повідомляють, що маршрутним методом на зимовому сліду виявили 19 особин.

Інспектори тварин не побачили, бо вони уникають зустрічі із людьми. Але за слідами переконалися, що в одному місці пройшло стадо з восьми зубрів. Один слід був маленький, що свідчить про те, що у зубрів є приплід.

Нагадаємо, що у 2020 році нарахували у Цуманські пущі 18 особин зубра, в тому числі теля до 1 року.

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Теги: зубри, Цуманська пуща, облік
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