У нацпарку «Цуманська пуща» нарахували 19 зубрів





Про це повідомляють на сторінці нацпарку у фейсбуці.



Повідомляють, що маршрутним методом на зимовому сліду виявили 19 особин.



Інспектори тварин не побачили, бо вони уникають зустрічі із людьми. Але за слідами переконалися, що в одному місці пройшло стадо з восьми зубрів. Один слід був маленький, що свідчить про те, що у зубрів є приплід.



Нагадаємо, що у

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