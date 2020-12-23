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У Ковелі зіткнулись два автомобілі: травмувалось декілька людей. ФОТО

У Ковелі зіткнулись два автомобілі: травмувалось декілька людей. ФОТО
У Ковелі трапилась аварія з травмованими.

Так, 23 січня, близько 18-ї години на вулиці Луцькій, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, - інформує патрульна поліція Волині.

На місце події патрульні встановили, що 48-річний водій Daewoo Lanos не надав перевагу у русі 48-річному водію транспортного засобу Citroen Berlingo, який рухався головною дорогою.

У автомобілі Daewoo Lanos також перебувала 59-річна жінка та 48-річний чоловік. У Citroen Berlingo – 19-річний хлопець.

В результаті зіткнення усі учасники ДТП отримали ушкодження різного ступеня тяжкості, їх шпиталізували медики. Водій мінівена отримав незначні ушкодження, останній від шпиталізації відмовився.
На місці працювали всі необхідні служби.

Додаткові обставини події встановлюватимуть слідчі Ковельського районного управління поліції.

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Теги: аварія, Ковель, травмовані
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