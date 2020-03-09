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На Волині жінка повідомила патрульних про грабіж, який трапився на її очах

На Волині жінка повідомила патрульних про грабіж, який трапився на її очах
У Ковелі посеред білого дня пограбували чоловіка.

Зазначається, що 23 січня близько 15 години, патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Лесі Українки. Заявниця розповіла, що стала очевидицею того, як особи однієї із нацменшин вийняли гаманець у чоловіка, – інформує патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські миттєво прибули на місце події та виявили біля потерпілого чотирьох осіб. До них яких патрульні, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", застосували превентивний захід поверхневу перевірку. Під час цього в однієї особи випав гаманець.

Потерпілий, своєю чергою, підтвердив, що це його гаманець.
На місце події викликали слідчих для подальшого з’ясування обставин.

На Волині жінка повідомила патрульних про грабіж, який трапився на її очах
На Волині жінка повідомила патрульних про грабіж, який трапився на її очах


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Теги: крадіжка, Ковель, гаманець
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Коментарі 2
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Нацменшини йопта, з українськими паспортами, цигани вони, які плодяться і нехєра не роблять
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Жид і циган_два вороги українців.
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