У лісі на Волині мисливці вполювали вовка
Сьогодні, 15:06
На Волині сліди сіроманців мисливці виявили в перші дні нового року.
Про це пише видання Район.Стара Вижівка.
«Очевидно, що вони прийшли із Любомльщини і промишляли у нас близько трьох тижнів. За цей час встигли наробити шкоди. Зокрема, загризли козу, рештки якої були виявлені у наших угіддях. Але зрозуміло, що жертвою хижаків була не лише вона», − каже головний інженер державного підприємства «Старовижівське лісове господарство» Олександр Маркевич.
Якби не сніг, то вовки могли б у нас погостювати значно довше. А так на білій ковдрі, яка у ті дні огорнула землю, стало видно, де саме вони ходять.
«Їх було троє. Щоб вийти на слід, довелося вивчати повадки хижаків, враховувати з приводу організації полювання на них досвід старших колег. Так, виявляється, вовк залягає у другій половині дня. Полює вночі, а потім ще до полудня переходить з місця на місце», − продовжує Олександр Володимирович.
Мисливцям вдалося поранити вовчицю. У таких випадках інші тварини залишають її. Проте вона також не зупинилась і продовжувала свої мандри. 16 січня у полюванні на неї, яке влаштували в сьомаківських лісах, взяли участь до чотирьох десятків чоловік. Пройти за нею довелось понад двадцять кілометрів.
Хижу тварину виявили в урочищі Вижок біля так званого третього пункту Сьомаківського лісництва, що розташоване між Рудкою, Сьомаками і Галиною Волею. Влучними мисливцями виявились Сергій Максимук, Анатолій і Григорій Хомичі, котрі записали трофей на свій рахунок.
Заважила вовчиця майже 49 кілограмів. За словами Олександра Маркевича, її передали таксидермістам для виготовлення опудала. Двоє інших сіроманців, схоже, розділились і пішли далі. Сліди одного повели на Любомльщину, іншого – у напрямку на ратнівські ліси. Звідти вони, можливо, знову перекочують на територію Білорусі, звідки здебільшого і приходять до нас.
До слова, чотири роки тому у Любомльському районі за день вполювали аж шістьох вовків, а в січні 2019-го двох сіроманців застрелили мисливці на Камінь-Каширщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише видання Район.Стара Вижівка.
«Очевидно, що вони прийшли із Любомльщини і промишляли у нас близько трьох тижнів. За цей час встигли наробити шкоди. Зокрема, загризли козу, рештки якої були виявлені у наших угіддях. Але зрозуміло, що жертвою хижаків була не лише вона», − каже головний інженер державного підприємства «Старовижівське лісове господарство» Олександр Маркевич.
Якби не сніг, то вовки могли б у нас погостювати значно довше. А так на білій ковдрі, яка у ті дні огорнула землю, стало видно, де саме вони ходять.
«Їх було троє. Щоб вийти на слід, довелося вивчати повадки хижаків, враховувати з приводу організації полювання на них досвід старших колег. Так, виявляється, вовк залягає у другій половині дня. Полює вночі, а потім ще до полудня переходить з місця на місце», − продовжує Олександр Володимирович.
Мисливцям вдалося поранити вовчицю. У таких випадках інші тварини залишають її. Проте вона також не зупинилась і продовжувала свої мандри. 16 січня у полюванні на неї, яке влаштували в сьомаківських лісах, взяли участь до чотирьох десятків чоловік. Пройти за нею довелось понад двадцять кілометрів.
Хижу тварину виявили в урочищі Вижок біля так званого третього пункту Сьомаківського лісництва, що розташоване між Рудкою, Сьомаками і Галиною Волею. Влучними мисливцями виявились Сергій Максимук, Анатолій і Григорій Хомичі, котрі записали трофей на свій рахунок.
Заважила вовчиця майже 49 кілограмів. За словами Олександра Маркевича, її передали таксидермістам для виготовлення опудала. Двоє інших сіроманців, схоже, розділились і пішли далі. Сліди одного повели на Любомльщину, іншого – у напрямку на ратнівські ліси. Звідти вони, можливо, знову перекочують на територію Білорусі, звідки здебільшого і приходять до нас.
До слова, чотири роки тому у Любомльському районі за день вполювали аж шістьох вовків, а в січні 2019-го двох сіроманців застрелили мисливці на Камінь-Каширщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Останні новини
На Волині завтра, 25 січня, очікують хуртовини і значний сніг
Сьогодні, 16:02
У лісі на Волині мисливці вполювали вовка
Сьогодні, 15:06
Що за натура людська, винищити...