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У лісі на Волині мисливці вполювали вовка

У лісі на Волині мисливці вполювали вовка
На Волині сліди сіроманців мисливці виявили в перші дні нового року.

Про це пише видання Район.Стара Вижівка.

«Очевидно, що вони прийшли із Любомльщини і промишляли у нас близько трьох тижнів. За цей час встигли наробити шкоди. Зокрема, загризли козу, рештки якої були виявлені у наших угіддях. Але зрозуміло, що жертвою хижаків була не лише вона», − каже головний інженер державного підприємства «Старовижівське лісове господарство» Олександр Маркевич.

Якби не сніг, то вовки могли б у нас погостювати значно довше. А так на білій ковдрі, яка у ті дні огорнула землю, стало видно, де саме вони ходять.

«Їх було троє. Щоб вийти на слід, довелося вивчати повадки хижаків, враховувати з приводу організації полювання на них досвід старших колег. Так, виявляється, вовк залягає у другій половині дня. Полює вночі, а потім ще до полудня переходить з місця на місце», − продовжує Олександр Володимирович.

Мисливцям вдалося поранити вовчицю. У таких випадках інші тварини залишають її. Проте вона також не зупинилась і продовжувала свої мандри. 16 січня у полюванні на неї, яке влаштували в сьомаківських лісах, взяли участь до чотирьох десятків чоловік. Пройти за нею довелось понад двадцять кілометрів.

Хижу тварину виявили в урочищі Вижок біля так званого третього пункту Сьомаківського лісництва, що розташоване між Рудкою, Сьомаками і Галиною Волею. Влучними мисливцями виявились Сергій Максимук, Анатолій і Григорій Хомичі, котрі записали трофей на свій рахунок.

Заважила вовчиця майже 49 кілограмів. За словами Олександра Маркевича, її передали таксидермістам для виготовлення опудала. Двоє інших сіроманців, схоже, розділились і пішли далі. Сліди одного повели на Любомльщину, іншого – у напрямку на ратнівські ліси. Звідти вони, можливо, знову перекочують на територію Білорусі, звідки здебільшого і приходять до нас.

До слова, чотири роки тому у Любомльському районі за день вполювали аж шістьох вовків, а в січні 2019-го двох сіроманців застрелили мисливці на Камінь-Каширщині.


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Теги: вовк, полювання, Волинь, мисливці
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Коментарі 1
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Отак зараз відстрілюють, а потім "їх лишилось 10, поможіть спасти популяцію!". Де та коза бродила, що вовкам попалась? Туди їй і дорога.
Що за натура людська, винищити...
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