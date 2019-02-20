У лісі на Волині мисливці вполювали вовка





Про це пише видання



«Очевидно, що вони прийшли із Любомльщини і промишляли у нас близько трьох тижнів. За цей час встигли наробити шкоди. Зокрема, загризли козу, рештки якої були виявлені у наших угіддях. Але зрозуміло, що жертвою хижаків була не лише вона», − каже головний інженер державного підприємства «Старовижівське лісове господарство» Олександр Маркевич.



Якби не сніг, то вовки могли б у нас погостювати значно довше. А так на білій ковдрі, яка у ті дні огорнула землю, стало видно, де саме вони ходять.



«Їх було троє. Щоб вийти на слід, довелося вивчати повадки хижаків, враховувати з приводу організації полювання на них досвід старших колег. Так, виявляється, вовк залягає у другій половині дня. Полює вночі, а потім ще до полудня переходить з місця на місце», − продовжує Олександр Володимирович.



Мисливцям вдалося поранити вовчицю. У таких випадках інші тварини залишають її. Проте вона також не зупинилась і продовжувала свої мандри. 16 січня у полюванні на неї, яке влаштували в сьомаківських лісах, взяли участь до чотирьох десятків чоловік. Пройти за нею довелось понад двадцять кілометрів.



Хижу тварину виявили в урочищі Вижок біля так званого третього пункту Сьомаківського лісництва, що розташоване між Рудкою, Сьомаками і Галиною Волею. Влучними мисливцями виявились Сергій Максимук, Анатолій і Григорій Хомичі, котрі записали трофей на свій рахунок.



Заважила вовчиця майже 49 кілограмів. За словами Олександра Маркевича, її передали таксидермістам для виготовлення опудала. Двоє інших сіроманців, схоже, розділились і пішли далі. Сліди одного повели на Любомльщину, іншого – у напрямку на ратнівські ліси. Звідти вони, можливо, знову перекочують на територію Білорусі, звідки здебільшого і приходять до нас.



До слова, чотири роки тому у Любомльському районі за день вполювали аж шістьох вовків, а в січні 2019-го двох сіроманців застрелили мисливці на Камінь-Каширщині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сліди сіроманців мисливці виявили в перші дні нового року.Про це пише видання Район.Стара Вижівка. «Очевидно, що вони прийшли із Любомльщини і промишляли у нас близько трьох тижнів. За цей час встигли наробити шкоди. Зокрема, загризли козу, рештки якої були виявлені у наших угіддях. Але зрозуміло, що жертвою хижаків була не лише вона», − каже головний інженер державного підприємства «Старовижівське лісове господарство»Якби не сніг, то вовки могли б у нас погостювати значно довше. А так на білій ковдрі, яка у ті дні огорнула землю, стало видно, де саме вони ходять.«Їх було троє. Щоб вийти на слід, довелося вивчати повадки хижаків, враховувати з приводу організації полювання на них досвід старших колег. Так, виявляється, вовк залягає у другій половині дня. Полює вночі, а потім ще до полудня переходить з місця на місце», − продовжує Олександр Володимирович.Мисливцям вдалося поранити вовчицю. У таких випадках інші тварини залишають її. Проте вона також не зупинилась і продовжувала свої мандри. 16 січня у полюванні на неї, яке влаштували в сьомаківських лісах, взяли участь до чотирьох десятків чоловік. Пройти за нею довелось понад двадцять кілометрів.Хижу тварину виявили в урочищі Вижок біля так званого третього пункту Сьомаківського лісництва, що розташоване між Рудкою, Сьомаками і Галиною Волею. Влучними мисливцями виявились Сергій Максимук, Анатолій і Григорій Хомичі, котрі записали трофей на свій рахунок.Заважила вовчиця майже 49 кілограмів. За словами Олександра Маркевича, її передали таксидермістам для виготовлення опудала. Двоє інших сіроманців, схоже, розділились і пішли далі. Сліди одного повели на Любомльщину, іншого – у напрямку на ратнівські ліси. Звідти вони, можливо, знову перекочують на територію Білорусі, звідки здебільшого і приходять до нас.До слова, чотири роки тому у Любомльському районі за день вполювали аж шістьох вовків, а в січні 2019-го двох сіроманців застрелили мисливці на Камінь-Каширщині.

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