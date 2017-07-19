На Львівщині в озері втопились двоє чоловіків, які провалилися під лід

В селі Іванівці Жидачівського району на Львівщині дві людини втопились в місцевому озері.Інформують, що повідомлення про трагедію до рятувальників надійшло 23 січня о 14:34, - пише пресслуужба ГУ ДСНС України у Львівській області.До місця виклику виїхали рятувальники, які за допомогою аварійно-рятувального обладнання ( кругів, мотузок) та човна витягнули на берег одного з потерпілих - чоловіка 1960 року народження та передали медикам. Однак медики констатували смерть.А о 19:21 Львівська рятувально-водолазна служба витягнула з води тіло другого потопельника – чоловіка 1972 року народження.