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На Львівщині в озері втопились двоє чоловіків, які провалилися під лід

На Львівщині в озері втопились двоє чоловіків, які провалилися під лід
В селі Іванівці Жидачівського району на Львівщині дві людини втопились в місцевому озері.

Інформують, що повідомлення про трагедію до рятувальників надійшло 23 січня о 14:34, - пише пресслуужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

До місця виклику виїхали рятувальники, які за допомогою аварійно-рятувального обладнання ( кругів, мотузок) та човна витягнули на берег одного з потерпілих - чоловіка 1960 року народження та передали медикам. Однак медики констатували смерть.

А о 19:21 Львівська рятувально-водолазна служба витягнула з води тіло другого потопельника – чоловіка 1972 року народження.


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Теги: Львів, загибель, чоловіки
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