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На Волині завтра, 25 січня, очікують хуртовини і значний сніг

На Волині завтра, 25 січня, очікують хуртовини і значний сніг
На Заході Україні 25 січня очікують погіршення погодних умов.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

За даними УкрГідрометцентру, 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях буде значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий).

У більшості західних областей очікують утворення снігового покриву висотою 5-10 см, а в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях – 10-20 см.

Рятувальники попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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Теги: хуртовини, сніг, попередження
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