На Волині завтра, 25 січня, очікують хуртовини і значний сніг





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За даними УкрГідрометцентру, 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях буде значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий).



У більшості західних областей очікують утворення снігового покриву висотою 5-10 см, а в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях – 10-20 см.



Рятувальники попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Заході Україні 25 січня очікують погіршення погодних умов.Про це йдеться на сайті ДСНС України За даними УкрГідрометцентру, 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях буде значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий).У більшості західних областей очікують утворення снігового покриву висотою 5-10 см, а в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях – 10-20 см.Рятувальники попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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