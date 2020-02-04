На Волині завтра, 25 січня, очікують хуртовини і значний сніг
Сьогодні, 16:02
На Заході Україні 25 січня очікують погіршення погодних умов.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
За даними УкрГідрометцентру, 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях буде значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий).
У більшості західних областей очікують утворення снігового покриву висотою 5-10 см, а в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях – 10-20 см.
Рятувальники попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
За даними УкрГідрометцентру, 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях буде значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий).
У більшості західних областей очікують утворення снігового покриву висотою 5-10 см, а в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях – 10-20 см.
Рятувальники попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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