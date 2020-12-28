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Карантин від 25 січня: чи будуть дозволені концерти та дискотеки

Карантин від 25 січня: чи будуть дозволені концерти та дискотеки
Від понеділка, 25 січня, Україна виходить із локдауну й повертається до обмежень та заборон "помаранчевої" зони.

Закладам культури та розваг знову можна приймати відвідувачів, проте з певними обмеженнями щодо кількості людей. Також триває заборона на масові заходи, зокрема проведенння концертів та дискотек не дозволено, - пише ТСН.

Перелік заборон у культурних та розважальних закладах України від 25 січня 2021 року:

- Заборонено проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Заборонено приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні понад одну особу на 10 кв. метрів.
- Заборонено проведення масових культурних (зокрема концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 м між учасниками (виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи, необхідні для забезпечення роботи органів влади).
- Заборонена робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу.
- Заборонене проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

Карантин від 25 січня: чи будуть дозволені концерти та дискотеки

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Теги: карантин, Україна, заборони
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