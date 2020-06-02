На Волині за хуліганство судили студента коледжу





Про це йдеться у постанові суду від 12 січня, - пише



Інформують, що хлопець 27 грудня приблизно о 21:50 на вулиці 1-го Травня в місті Рожище вчинив дрібне хуліганство. Він умисно кинув куряче яйце в стіну будинку, внаслідок чого пошкодив пластикову вагонку обшивки.



Під час розгляду справи студент свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав повністю. Він пояснив, що того дня разом з друзями знаходився на спортивному майданчику біля школи №1. Вони між собою розмовляли та займалися спортом.



В цей час з подвір'я будинку вибіг невідомий для них чоловік, який голосно кричав та швидко почав бігти до них, при цьому в його руках був предмет, схожий на палку.



Злякавшись, вони втекли з майданчика, однак вирішили йому помститися. Пішли в магазин «Продукти» і там хлопець купив два курячі яйця. Одним із них він умисно кинув у будинок. У вчиненому щиро розкаявся, просить його суворо не карати.



Суд постановив визнати юнака винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 173 Адміністративного кодексу, та застосувати до нього захід впливу у виді попередження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вчинення хуліганства судили студента другого курсу Рожищенського фахового коледжу.Про це йдеться у постанові суду від 12 січня, - пише Район.Рожище Інформують, що хлопець 27 грудня приблизно о 21:50 на вулиці 1-го Травня в місті Рожище вчинив дрібне хуліганство. Він умисно кинув куряче яйце в стіну будинку, внаслідок чого пошкодив пластикову вагонку обшивки.Під час розгляду справи студент свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав повністю. Він пояснив, що того дня разом з друзями знаходився на спортивному майданчику біля школи №1. Вони між собою розмовляли та займалися спортом.В цей час з подвір'я будинку вибіг невідомий для них чоловік, який голосно кричав та швидко почав бігти до них, при цьому в його руках був предмет, схожий на палку.Злякавшись, вони втекли з майданчика, однак вирішили йому помститися. Пішли в магазин «Продукти» і там хлопець купив два курячі яйця. Одним із них він умисно кинув у будинок. У вчиненому щиро розкаявся, просить його суворо не карати.Суд постановив визнати юнака винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 173 Адміністративного кодексу, та застосувати до нього захід впливу у виді попередження.

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