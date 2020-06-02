вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за хуліганство судили студента коледжу

На Волині за хуліганство судили студента коледжу
За вчинення хуліганства судили студента другого курсу Рожищенського фахового коледжу.

Про це йдеться у постанові суду від 12 січня, - пише Район.Рожище.

Інформують, що хлопець 27 грудня приблизно о 21:50 на вулиці 1-го Травня в місті Рожище вчинив дрібне хуліганство. Він умисно кинув куряче яйце в стіну будинку, внаслідок чого пошкодив пластикову вагонку обшивки.

Під час розгляду справи студент свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав повністю. Він пояснив, що того дня разом з друзями знаходився на спортивному майданчику біля школи №1. Вони між собою розмовляли та займалися спортом.

В цей час з подвір'я будинку вибіг невідомий для них чоловік, який голосно кричав та швидко почав бігти до них, при цьому в його руках був предмет, схожий на палку.

Злякавшись, вони втекли з майданчика, однак вирішили йому помститися. Пішли в магазин «Продукти» і там хлопець купив два курячі яйця. Одним із них він умисно кинув у будинок. У вчиненому щиро розкаявся, просить його суворо не карати.

Суд постановив визнати юнака винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 173 Адміністративного кодексу, та застосувати до нього захід впливу у виді попередження.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хуліганство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Карантин від 25 січня: чи будуть дозволені концерти та дискотеки
Сьогодні, 20:12
На Волині за хуліганство судили студента коледжу
Сьогодні, 19:16
У Луцьку в понеділок, 25 січня, декілька вулиць залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
На Волині жінка повідомила патрульних про грабіж, який трапився на її очах
Сьогодні, 18:12
Дівчина з Волині віддала шахраям понад 40 тисяч гривень за омріяне авто
Сьогодні, 17:06
Схожі новини
У Луцьку піймали 32-річного хулігана, який безпричинно пошкоджував чужі автівки У Луцьку піймали 32-річного хулігана, який безпричинно пошкоджував чужі автівки
02 червень, 2020, 15:17
Волинян просять допомогти знайти чоловіка, якого підозрюють у хуліганстві. ФОТО Волинян просять допомогти знайти чоловіка, якого підозрюють у хуліганстві. ФОТО
22 січень, 2020, 16:19
Знущалися, вимагаючи грошей на цигарки: волинян судили через «гоп-стоп» в гуртожитку Знущалися, вимагаючи грошей на цигарки: волинян судили через «гоп-стоп» в гуртожитку
10 січень, 2019, 13:54
На Волині розшукують злочинця На Волині розшукують злочинця
11 серпень, 2017, 10:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карантин від 25 січня: чи будуть дозволені концерти та дискотеки
Сьогодні, 20:12
 0
На Волині за хуліганство судили студента коледжу
Сьогодні, 19:16
 0
У Луцьку в понеділок, 25 січня, декілька вулиць залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині жінка повідомила патрульних про грабіж, який трапився на її очах
Сьогодні, 18:12
 0
Дівчина з Волині віддала шахраям понад 40 тисяч гривень за омріяне авто
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8