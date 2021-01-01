25 січня на Волині: гортаючи календар

Жанни Куяви (на фото).



25 січня – день пам’яті Святої мучениці Тетяни.



Бажаємо іменинниці здоров’я, любові й радості від життя.



25 січня 1979 року звання почесного лучанина за заслуги в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками на території Луцька і Волині було присвоєно Петрові Вашуріну.



Він був начальником штабу гвардійського Червонопрапорного Житомирського кавалерійського корпусу імені Раднаркому України.



Звання почесного лучанина Вашуріну тоді присвоїли з нагоди 35-ї річниці визволення міста Луцька.



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