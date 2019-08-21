У Луцьку впровадять нові правила проїзду в громадському транспорті





Їх має ухвалити виконком. Повідомляє



Відповідно до проєкту рішення, єдиним засобом оплати проїзду в міському транспорті є електронний квиток. Пасажир, який не має електронного квитка, не має права заходити у транспортний засіб.



Також в документі зазначено, що пасажир може оплатити повну вартість проїзду іншого пасажира своїм електронним квитком, однак пасажир, за якого оплачено проїзд, не може подорожувати самостійно, без володільця відповідного засобу оплати.



Якщо ж пасажир не може дістатися до свого кінцевого пункту через несправність транспорту, то пересідає на інший транспортний засіб того ж виду та маршруту, який йде слідом за графіком, та продовжує свою подорож без проведення повторної реєстрації електронного квитка. У випадку форс-мажорів надання транспортних послуг зупиняється без будь-яких зобов’язань перед пасажиром.



Задля безпеки та комфорту інших пасажирів працівники перевізника мають право не дозволяти пасажиру заносити в салон транспортного засобу речі, предмети чи багаж, якщо є всі підстави вважати, що вони можуть завдати шкоди іншим пасажирам чи створять їм дискомфорт.



Якщо пасажиру при користуванні електронним квитком знято більшу суму коштів, ніж пасажир зобов'язаний був оплатити, чи знято більшу кількість поїздок, він повинен звернутися до оператора в центр підтримки пасажирів із квитком, електронним квитком, іншими доказами та скласти відповідну заявку. Термін опрацювання заявки становить до 5-ти робочих днів. Після закінчення вищевказаного терміну оператор має увахлити одне з таких рішень:



- задовольнити заявку пасажира та повернути йому на електронний квиток зайво стягнені кошти чи поїздки чи компенсувати вартість надміру сплачених коштів чи вартість надміру стягненої поїздки;

- відмовити пасажиру у задоволенні його заявки з підстав необґрунтованості вимог.



Якщо пасажира не задовольняє ухвалене оператором рішення, він може звернутися із скаргою до відповідного структурного підрозділу органу місцевого самоврядування чи суду (за вибором).



Також у салон тролейбуса чи маршрутки не мають права заходити особи із явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, особи, верхній одяг яких є забруднений та може забруднити інших пасажирів, а також особи, які порушують громадський порядок, незважаючи на наявність у них електронного квитка. Окрім того, пасажирам заборонено слухати музику та розмовляти по телефону настільки голосно, що це заважає іншим пасажирам, не смітити, не відчиняти самостійно двері тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку підготували до завтердження нові правила користування міським громадським транспортом.Їх має ухвалити виконком. Повідомляє ІА "Конкурент" Відповідно до проєкту рішення, єдиним засобом оплати проїзду в міському транспорті є електронний квиток. Пасажир, який не має електронного квитка, не має права заходити у транспортний засіб.Також в документі зазначено, що пасажир може оплатити повну вартість проїзду іншого пасажира своїм електронним квитком, однак пасажир, за якого оплачено проїзд, не може подорожувати самостійно, без володільця відповідного засобу оплати.Якщо ж пасажир не може дістатися до свого кінцевого пункту через несправність транспорту, то пересідає на інший транспортний засіб того ж виду та маршруту, який йде слідом за графіком, та продовжує свою подорож без проведення повторної реєстрації електронного квитка. У випадку форс-мажорів надання транспортних послуг зупиняється без будь-яких зобов’язань перед пасажиром.Задля безпеки та комфорту інших пасажирів працівники перевізника мають право не дозволяти пасажиру заносити в салон транспортного засобу речі, предмети чи багаж, якщо є всі підстави вважати, що вони можуть завдати шкоди іншим пасажирам чи створять їм дискомфорт.Якщо пасажиру при користуванні електронним квитком знято більшу суму коштів, ніж пасажир зобов'язаний був оплатити, чи знято більшу кількість поїздок, він повинен звернутися до оператора в центр підтримки пасажирів із квитком, електронним квитком, іншими доказами та скласти відповідну заявку. Термін опрацювання заявки становить до 5-ти робочих днів. Після закінчення вищевказаного терміну оператор має увахлити одне з таких рішень:- задовольнити заявку пасажира та повернути йому на електронний квиток зайво стягнені кошти чи поїздки чи компенсувати вартість надміру сплачених коштів чи вартість надміру стягненої поїздки;- відмовити пасажиру у задоволенні його заявки з підстав необґрунтованості вимог.Якщо пасажира не задовольняє ухвалене оператором рішення, він може звернутися із скаргою до відповідного структурного підрозділу органу місцевого самоврядування чи суду (за вибором).Також у салон тролейбуса чи маршрутки не мають права заходити особи із явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, особи, верхній одяг яких є забруднений та може забруднити інших пасажирів, а також особи, які порушують громадський порядок, незважаючи на наявність у них електронного квитка. Окрім того, пасажирам заборонено слухати музику та розмовляти по телефону настільки голосно, що це заважає іншим пасажирам, не смітити, не відчиняти самостійно двері тощо.

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