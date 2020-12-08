вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Одну з амбулаторій у Луцьку зроблять доступною для людей з інвалідністю

Одну з амбулаторій у Луцьку зроблять доступною для людей з інвалідністю
Капітальний ремонт задля влаштування доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення проведуть у будівлі та приміщеннях амбулаторії загальної практики та сімейної медицини №2 комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №1», що на вулиці Львівській, 63 у Луцьку.

Торги для пошуку підрядника оголосило КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1». Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 лютого. Повідомляє ІА Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 60 330 гривень.

За ці кошти у приміщенні мають замінити двері, розширити дверні прорізи, встановити металеві перемички, поліпшено поштукатурити стіни, улаштувати навісні стелі, укласти стіни з керамічних плиток, улаштувати нову підлогу з керамічних плиток, встановити таблички, зокрема інформаційні таблички шрифтом Брайля, встановити поручні тощо.

Ремонт мають завершити до кінця лютого 2021 року.

Нагадаємо, до 28 лютого у Волинській обласній інфекційній лікарні здійснять поточний ремонт задля забезпечення належної доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: амбулаторія, ремонт, люди з інвалідністю, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 січня у Києві відбудеться традиційна хода з вшанування пам'яті перших загиблих на Майдані
Сьогодні, 07:14
Одну з амбулаторій у Луцьку зроблять доступною для людей з інвалідністю
Сьогодні, 06:17
У Луцьку на проспекті знесли кіоск і встановлять ще одну «розумну» зупинку
Сьогодні, 05:15
У селі на Волині на кілька днів відключать газопостачання
Сьогодні, 04:25
З «Волиньвугілля» через суд стягнули більше 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 03:15
Схожі новини
На Волині капітально відремонтують сільську амбулаторію На Волині капітально відремонтують сільську амбулаторію
08 грудень, 2020, 02:40
Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО
11 січень, 06:24
У лікарні на Волині капітально відремонтують хірургічне відділення У лікарні на Волині капітально відремонтують хірургічне відділення
27 грудень, 2020, 21:19
Більше 4 мільйонів гривень скерують на дрібний ремонт доріг у Луцькому районі Більше 4 мільйонів гривень скерують на дрібний ремонт доріг у Луцькому районі
13 грудень, 2020, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
25 січня у Києві відбудеться традиційна хода з вшанування пам'яті перших загиблих на Майдані
Сьогодні, 07:14
 0
Одну з амбулаторій у Луцьку зроблять доступною для людей з інвалідністю
Сьогодні, 06:17
 0
У Луцьку на проспекті знесли кіоск і встановлять ще одну «розумну» зупинку
Сьогодні, 05:15
 0
У селі на Волині на кілька днів відключать газопостачання
Сьогодні, 04:25
 0
З «Волиньвугілля» через суд стягнули більше 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 03:15
 0
Медіа
відео
1/8