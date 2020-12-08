Одну з амбулаторій у Луцьку зроблять доступною для людей з інвалідністю
Сьогодні, 06:17
Капітальний ремонт задля влаштування доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення проведуть у будівлі та приміщеннях амбулаторії загальної практики та сімейної медицини №2 комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №1», що на вулиці Львівській, 63 у Луцьку.
Торги для пошуку підрядника оголосило КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1». Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 лютого. Повідомляє ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 60 330 гривень.
За ці кошти у приміщенні мають замінити двері, розширити дверні прорізи, встановити металеві перемички, поліпшено поштукатурити стіни, улаштувати навісні стелі, укласти стіни з керамічних плиток, улаштувати нову підлогу з керамічних плиток, встановити таблички, зокрема інформаційні таблички шрифтом Брайля, встановити поручні тощо.
Ремонт мають завершити до кінця лютого 2021 року.
Нагадаємо, до 28 лютого у Волинській обласній інфекційній лікарні здійснять поточний ремонт задля забезпечення належної доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.
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Торги для пошуку підрядника оголосило КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1». Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 лютого. Повідомляє ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 60 330 гривень.
За ці кошти у приміщенні мають замінити двері, розширити дверні прорізи, встановити металеві перемички, поліпшено поштукатурити стіни, улаштувати навісні стелі, укласти стіни з керамічних плиток, улаштувати нову підлогу з керамічних плиток, встановити таблички, зокрема інформаційні таблички шрифтом Брайля, встановити поручні тощо.
Ремонт мають завершити до кінця лютого 2021 року.
Нагадаємо, до 28 лютого у Волинській обласній інфекційній лікарні здійснять поточний ремонт задля забезпечення належної доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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