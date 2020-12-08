Одну з амбулаторій у Луцьку зроблять доступною для людей з інвалідністю





Торги для пошуку підрядника оголосило КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1». Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 лютого. Повідомляє



Очікувана вартість робіт становить 60 330 гривень.



За ці кошти у приміщенні мають замінити двері, розширити дверні прорізи, встановити металеві перемички, поліпшено поштукатурити стіни, улаштувати навісні стелі, укласти стіни з керамічних плиток, улаштувати нову підлогу з керамічних плиток, встановити таблички, зокрема інформаційні таблички шрифтом Брайля, встановити поручні тощо.



Ремонт мають завершити до кінця лютого 2021 року.



Нагадаємо, до 28 лютого

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