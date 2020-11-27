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У Луцьку на проспекті знесли кіоск і встановлять ще одну «розумну» зупинку

У Луцьку на проспекті знесли кіоск і встановлять ще одну «розумну» зупинку
На проспекті Соборності, 38а замість старих торгових павільйонів, де продавали короваї та побутову техніку невдовзі з'явиться нова "розумна" зупинка громадського транспорту.

Про це інформує департамент муніципальної варти.

Проєкт реалізовує Луцька міська рада із залученням грантових коштів.

Дозволи на розміщення вказаних торгових павільйонів закінчились ще влітку 2020 року та не підлягали продовженню. Торговий павільйон, де продавали побутову техніку, демонтували власники після припису інспектора мунварти.

Другий павільйон із продажу короваїв був демонтований теж власником відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.

"Тож з нетерпінням усі чекаємо на ще одну сучасну зупинку, яка зробить наше місто європейським та більш комфортним для життя людей", - йдеться в дописі.

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Теги: Соборності, розумна зупинка, кіоск, демонтаж, муніципальна варта
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