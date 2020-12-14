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У селі на Волині на кілька днів відключать газопостачання

У селі на Волині на кілька днів відключать газопостачання
У селі Цегів Горохівського району два дні не буде газопостачання.

"26 січня з 8:00 год - 27 січня до 17:00 год запланована модернізація газового обладнання на ГРП (газорозподільному пункті). Фахівці Горохівської дільниці Володимир-Волинського відділення АТ “Волиньгаз” проведуть відповідні роботи в межах виконання інвестиційної програми розвитку систем газопостачання", – повідомили в пресслужбі "Волиньгазу".

Тимчасово припинять газопостачання для 64 мешканців с. Цегів Горохівського району на таких вулицях: Центральна, Набережна та Бригадна.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт (заміна обладнання та запірної арматури на ГРП).

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Теги: Цегів, газ, відключення, Волиньгаз
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