У селі на Волині на кілька днів відключать газопостачання
Сьогодні, 04:25
У селі Цегів Горохівського району два дні не буде газопостачання.
"26 січня з 8:00 год - 27 січня до 17:00 год запланована модернізація газового обладнання на ГРП (газорозподільному пункті). Фахівці Горохівської дільниці Володимир-Волинського відділення АТ “Волиньгаз” проведуть відповідні роботи в межах виконання інвестиційної програми розвитку систем газопостачання", – повідомили в пресслужбі "Волиньгазу".
Тимчасово припинять газопостачання для 64 мешканців с. Цегів Горохівського району на таких вулицях: Центральна, Набережна та Бригадна.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт (заміна обладнання та запірної арматури на ГРП).
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"26 січня з 8:00 год - 27 січня до 17:00 год запланована модернізація газового обладнання на ГРП (газорозподільному пункті). Фахівці Горохівської дільниці Володимир-Волинського відділення АТ “Волиньгаз” проведуть відповідні роботи в межах виконання інвестиційної програми розвитку систем газопостачання", – повідомили в пресслужбі "Волиньгазу".
Тимчасово припинять газопостачання для 64 мешканців с. Цегів Горохівського району на таких вулицях: Центральна, Набережна та Бригадна.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт (заміна обладнання та запірної арматури на ГРП).
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