З «Волиньвугілля» через суд стягнули більше 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 03:15
У державного підприємства «Волиньвугілля» відсудили понад 5,5 мільйонів гривень через несвоєчасну оплату електроенергії ТзОВ «Львівенергозбут».
Про це стало відомо з рішення Господарського суду Волинської області. Пише ІА «Волинські новини».
Так, 27 листопада 2020 року ТзОВ «Львівенергозбут» звернулось до суду з позовом про стягнення з ДП «Волиньвугілля» 5 565 926 гривень, з яких 5 501 678 гривень – заборгованість по оплаті електроенергії, 51 397 гривень – пеня, а також 12 849 гривень – сума 3% річних.
Відзначимо, що «Волиньвугілля» відзиву на позов не надало.
Врахувавши всі обставини справи, суд задовільнив позов «Львівенергозбуту».
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Про це стало відомо з рішення Господарського суду Волинської області. Пише ІА «Волинські новини».
Так, 27 листопада 2020 року ТзОВ «Львівенергозбут» звернулось до суду з позовом про стягнення з ДП «Волиньвугілля» 5 565 926 гривень, з яких 5 501 678 гривень – заборгованість по оплаті електроенергії, 51 397 гривень – пеня, а також 12 849 гривень – сума 3% річних.
Відзначимо, що «Волиньвугілля» відзиву на позов не надало.
Врахувавши всі обставини справи, суд задовільнив позов «Львівенергозбуту».
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