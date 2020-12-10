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Скляні вази та сокири: на Волині майже 200 учасників АТО розпочали власну справу

Скляні вази та сокири: на Волині майже 200 учасників АТО розпочали власну справу
За даними Волинського обласного центру зайнятості, упродовж останніх п'яти років майже дві сотні волинських учасників АТО/ООС, які були безробітними, розпочали власну справу.

Двоє з тих, хто після повернення із зони бойових дій, вирішили зайнятися творчими справами і бізнесом – Олексій Кушнєр та Павло Скшетуський. Суспільне побувало у майстернях бійців. Один виготовляє склянки та вази з пляшок, інший – захопився сокирами.

Учасник АТО Павло Скшетуський за три роки виготовив вже дві сотні сокир. У його колекції також шаблі та ножі. Каже: було складно повернутися із зони бойових дій до цивільного життя.

"Чесно зізнаюся – два тижні вживав алкоголь. Потім вирішив, що треба чимось займатися. Валялася залізяка і я просто на коліні зробив таке щось. А фото виставив у фейсбук. І одразу мені написали – скільки вартує?", – розповідає Павло.

Першу сокиру боєць продав, а далі через соцмережі став отримувати й інші замовлення. Його роботи є у Чехії, Ізраїлі, Італії, Іспанії, США та Німеччині. Каже: періодично до нього звертаються росіяни, але з ними не співпрацює з принципу.

Учасник АТО Олексій Кушнєр, повернувшись із зони бойових дій довго шукав справу, яка б припала до душі. Зрештою вирішив зайнятись переробкою скляних пляшок. Хоч справа, каже, важка, але вже стала улюблено.

Чоловік створює підсвічники, вази та склянки із використаних скляних пляшок. Їх спершу відмиває та сортує, а після цього вирішує, що з цієї тари можна зробити. Скляні вироби йому привозять друзі та знайомі, а також бере скло у пунктах вторинної переробки.

Олексій уже виготовив майже 100 виробів. Склянки та вази продає та дарує друзям, знайомим і родичам.

І Олексій, і Павло свої справи почали самотужки на власні гроші. Як розповів Суспільному керівник обласного центру зайнятості Роман Романюк, станом на 1 січня 2021 року в центрах зайнятості області перебуває 308 учасників АТО/ООС. Якщо хтось із них звернеться до центру зайнятості з ідеєю власної справи, то середній розмір одноразової допомоги складе майже 40 тисяч гривень.


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Теги: власна справа, бізнес, АТО, ООС, робота, центра зайнятості
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