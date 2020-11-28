25 січня у Києві відбудеться традиційна хода з вшанування пам'яті перших загиблих на Майдані

Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадери, які загинули у січні 7 років тому, - відбудеться у Києві 25 січня о 18:00.



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«Акцію у 2015 році започаткувала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої належав Сергій Нігоян – перша жертва під час подій Майдану. Блокпост 3-ї барикади, на якому чергував Сергій Нігоян, був розміщений саме біля Лядських воріт. Зазвичай хода відбувалася 22 січня – саме у день, коли з’явилися перші загиблі. Цьогоріч через локдаун дата змістилася на 25 січня», - ідеться в повідомленні.



Як нагадали музейники, зранку 22 січня 2014 року зазнав смертельного поранення у голову 21-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини.



Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їх початку. Поранений цього дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня у лісі під Києвом виявили тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали невідомі просто з лікарні напередодні. Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану – киянин Олександр Бадера.



Традиційно хода стартує від Лядських воріт (майдан Незалежності, 1) і рушить за таким маршрутом: вулиця Хрещатик у бік Європейської площі - вулиця Михайла Грушевського до стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського і Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.



Учасники ходи запалять лампадки і покладуть квіти до меморіальних дошок майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Олександра Бадери на вулиці Михайла Грушевського. Потім відбудеться богослужіння за першими полеглими біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна (Європейська площа, вул. Михайла Грушевського).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хода на вшанування пам’яті перших загиблих учасників Революції Гідності – Героїв Небесної Сотніта, які загинули у січні 7 років тому, - відбудеться у Києві 25 січня о 18:00.Про це повідомляє Музей Майдану «Акцію у 2015 році започаткувала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої належав Сергій Нігоян – перша жертва під час подій Майдану. Блокпост 3-ї барикади, на якому чергував Сергій Нігоян, був розміщений саме біля Лядських воріт. Зазвичай хода відбувалася 22 січня – саме у день, коли з’явилися перші загиблі. Цьогоріч через локдаун дата змістилася на 25 січня», - ідеться в повідомленні.Як нагадали музейники, зранку 22 січня 2014 року зазнав смертельного поранення у голову 21-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини.Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їх початку. Поранений цього дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня у лісі під Києвом виявили тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали невідомі просто з лікарні напередодні. Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану – киянин Олександр Бадера.Традиційно хода стартує від Лядських воріт (майдан Незалежності, 1) і рушить за таким маршрутом: вулиця Хрещатик у бік Європейської площі - вулиця Михайла Грушевського до стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського і Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.Учасники ходи запалять лампадки і покладуть квіти до меморіальних дошок майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Олександра Бадери на вулиці Михайла Грушевського. Потім відбудеться богослужіння за першими полеглими біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна (Європейська площа, вул. Михайла Грушевського).

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