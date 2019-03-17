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З 2025 року ЗНО можна буде складати лише українською, – мовний омбудсмен

З 2025 року ЗНО можна буде складати лише українською, – мовний омбудсмен
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що з 1 січня 2025 року українська мова стане обов’язковою під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомляє Укрінформ.

«З одного боку, кажуть, що це дискримінує здобувачів освіти, вступників до українських університетів. З іншого боку, ЗНО не дає начебто об’єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти. Але ЗНО як обов’язкове для складання – один із критеріїв і факторів боротьби з корупцією на рівні вступу до вишів. Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО. І сьогодні треба утверджувати ще і якість викладання, якість тестів самого ЗНО. Щоб тести ЗНО мали, крім усього іншого, високу оцінку. Бо, скажімо, вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям. Хочеться, щоб і ЗНО відповідало аналогічним критеріям», – зазначив Кремінь.

На цей момент при складанні іспиту для вступу до вишів в Україні мову можна обирати.

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Теги: ЗНО, українська мова, тестування
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