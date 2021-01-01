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На відновлення любешівського коледжу, в якому обвалилася стіна, треба ще 12 мільйонів

На відновлення любешівського коледжу, в якому обвалилася стіна, треба ще 12 мільйонів
Навчальний корпус Любешівського технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету досі потребує коштів, аби там змогли навчатися діти.

Про це стало відомо під час другого етапу бюджетних слухань в обласній раді 22 січня, пише ІА Волинські новини.

Нагадаємо, 8 серпня 2017 року обвалилася частина стіни навчального корпусу закладу, що знаходиться на вулиці Брестській, 7 у селищі Любешів. Головною причиною аварії стало те, що підприємець, який орендував приміщення на першому поверсі, під час ремонту зніс стіну. І увечері, коли студентів не було, будівля завалилась.

Загалом на ремонт потрібно було близько 19 мільйонів гривень. Частину робіт профінансували. Але для того, щоб тут змогли навчатися діти, потрібно ще близько 12 мільйонів, каже керівник коледжу Анатолій Хомич.

«Залишається проблемою руйнування навчального корпусу, треба 12 мільйонів, щоб запустити його в дію. Торік Міносвіти дав мільйон, позаторік - три. Відремонтували стіну, дах, вікна, виконали зовнішні роботи. Потрібно ще провести внутрішні роботи», - пояснив він.

Зауважимо, коледж наразі є структурним підрозділом ЛНТУ і паралельно навчає робітників за регіональним замовленням, яке фінансується з обласного бюджету. Та скоро заклад буде змушений обирати, яким він буде далі – чи у складі вузу, чи у складі системи профтехосвіти області, зазначила очільниця управління освіти облдержадміністрації Людмила Плахотна.

«В майбутньому вони мають зробити вибір, чи вони лишаються в складі ЛНТУ, чи виходять з їхньої структури і стають профтехосвітнім закладом. Якщо вони залишаться в ЛНТУ, тоді вони не будуть готувати робітничі кадри, а в системі вищої освіти заклад «розчиниться», - зауважила вона.

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Теги: Любешівський коледж, ЛНТУ, відновлення, стіна. гроші
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