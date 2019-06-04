Продається останній таунхаус в «Струмочку». Який він? Скільки коштує?*
Сьогодні, 08:00
У ЖК “Струмочок”, що в с. Струмівка під Луцьком, залишився останній таунхаус.
Його площа - 135 м2. Ціна - від 12 400 грн/м2, можливість відтермінування - до травня 2022 року. Про це інформують на сайті БК "Інвестор".
Таунхауси – це сучасний формат житла, який поєднує переваги квартир і окремих заміських будинків. Фактично, це - комплекси двоповерхових будинків, які суміщені між собою бічними стінами. Кожен із таких будинків має окремий вхід та власну земельну ділянку. Серед головних переваг:
- Це індивідуальне житло, що має власний дворик, місце для автомобіля та окремий під’їзд до будинку, проте за ціною квартири.
- Таунхаус легше обігрівати, адже з обох боків – сусідське житло, яке теж обігрівається, а не вулиця.
- Якщо порівнювати із квартирами, в таунхаусах – краща шумоізоляція, бо з сусідами межує лише одна або дві стіни.
Що за таунхаус?
У ЖК “Струмочок” лишився один таунхаус “Класичний”. Його площа - 135 м2.
На першому поверсі - простора вітальня із виходом на терасу та окрема кухня. При бажанні її можна перенести до вітальні і зробити кухню-студію. Тоді з’явиться можливість облаштувати ще одну кімнату, наприклад, під кабінет чи гостьову спальню.
На другому поверсі - три спальні та велика ванна кімната.
З інших переваг цього таунхауса - гараж відразу поруч з житлом. Вхід у гараж є з вулиці і з будинку. Крім того, дах у гаража може бути експлуатований, тож тут можна зробити терасу.
Також у ЖК “Струмочок” є можливість купити двоповерховий котедж на 200 м2 із просторою кухнею-вітальнею, трьома спальнями, підвалом та окремою територією. Будинок уже збудований. Деталі - за посиланням.
ДИВИТИСЯ СВІЖИЙ ФОТОЗВІТ ІЗ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ЖК “СТРУМОЧОК"
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Його площа - 135 м2. Ціна - від 12 400 грн/м2, можливість відтермінування - до травня 2022 року. Про це інформують на сайті БК "Інвестор".
Таунхауси – це сучасний формат житла, який поєднує переваги квартир і окремих заміських будинків. Фактично, це - комплекси двоповерхових будинків, які суміщені між собою бічними стінами. Кожен із таких будинків має окремий вхід та власну земельну ділянку. Серед головних переваг:
- Це індивідуальне житло, що має власний дворик, місце для автомобіля та окремий під’їзд до будинку, проте за ціною квартири.
- Таунхаус легше обігрівати, адже з обох боків – сусідське житло, яке теж обігрівається, а не вулиця.
- Якщо порівнювати із квартирами, в таунхаусах – краща шумоізоляція, бо з сусідами межує лише одна або дві стіни.
Що за таунхаус?
У ЖК “Струмочок” лишився один таунхаус “Класичний”. Його площа - 135 м2.
На першому поверсі - простора вітальня із виходом на терасу та окрема кухня. При бажанні її можна перенести до вітальні і зробити кухню-студію. Тоді з’явиться можливість облаштувати ще одну кімнату, наприклад, під кабінет чи гостьову спальню.
На другому поверсі - три спальні та велика ванна кімната.
З інших переваг цього таунхауса - гараж відразу поруч з житлом. Вхід у гараж є з вулиці і з будинку. Крім того, дах у гаража може бути експлуатований, тож тут можна зробити терасу.
Також у ЖК “Струмочок” є можливість купити двоповерховий котедж на 200 м2 із просторою кухнею-вітальнею, трьома спальнями, підвалом та окремою територією. Будинок уже збудований. Деталі - за посиланням.
ДИВИТИСЯ СВІЖИЙ ФОТОЗВІТ ІЗ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ЖК “СТРУМОЧОК"
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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