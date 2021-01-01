В районі Коблево згоріли дерев'яні будиночки на базі відпочинку
Сьогодні, 02:06
В куротному селі Сичавка Одеської області сталася пожежа на одній з місцевих баз відпочинку.
У ніч з 23 на 24 січня 2021 року її гасили 28 рятувальників, розповідає Еспресо.TV з посиланням на інтернет-газету Думская.net.
Гасіння пожежі ускладнював сильний морський вітер швидкістю 15-18 м/с, кілометрова відстань до найближчого гідранта й відсутність нормальної дороги до бази відпочинку, через що застрягали спецмашини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ніч з 23 на 24 січня 2021 року її гасили 28 рятувальників, розповідає Еспресо.TV з посиланням на інтернет-газету Думская.net.
Гасіння пожежі ускладнював сильний морський вітер швидкістю 15-18 м/с, кілометрова відстань до найближчого гідранта й відсутність нормальної дороги до бази відпочинку, через що застрягали спецмашини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В районі Коблево згоріли дерев'яні будиночки на базі відпочинку
Сьогодні, 02:06
На відновлення любешівського коледжу, в якому обвалилася стіна, треба ще 12 мільйонів
Сьогодні, 01:26
Ніхто не вижив: у Бразилії розбився літак з футболістами. ФОТО
Сьогодні, 00:37
25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку впровадять нові правила проїзду в громадському транспорті
24 січень, 23:29