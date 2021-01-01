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В районі Коблево згоріли дерев'яні будиночки на базі відпочинку

В районі Коблево згоріли дерев'яні будиночки на базі відпочинку
В куротному селі Сичавка Одеської області сталася пожежа на одній з місцевих баз відпочинку.

У ніч з 23 на 24 січня 2021 року її гасили 28 рятувальників, розповідає Еспресо.TV з посиланням на інтернет-газету Думская.net.

Гасіння пожежі ускладнював сильний морський вітер швидкістю 15-18 м/с, кілометрова відстань до найближчого гідранта й відсутність нормальної дороги до бази відпочинку, через що застрягали спецмашини.

В районі Коблево згоріли дерев'яні будиночки на базі відпочинку
В районі Коблево згоріли дерев'яні будиночки на базі відпочинку
В районі Коблево згоріли дерев'яні будиночки на базі відпочинку
В районі Коблево згоріли дерев'яні будиночки на базі відпочинку

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Теги: пожежа, будиночок
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