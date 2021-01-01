В Україні виявили найменшу добову кількість нових випадків COVID-19 з вересня
Сьогодні, 08:59
В Україні за добу виявили 2 516 нових випадків COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Це найменша кількість випадків інфікувань із середини вересня 2020 року.
За добу госпіталізували 1 166 людей, одужали 5 783, летальних випадків – 63. Упродовж 24 січня в Україні здійснили 13 962 тестування.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 194 328 людей. Одужали 953 297, летальних випадків – 21 924.
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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Це найменша кількість випадків інфікувань із середини вересня 2020 року.
За добу госпіталізували 1 166 людей, одужали 5 783, летальних випадків – 63. Упродовж 24 січня в Україні здійснили 13 962 тестування.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 194 328 людей. Одужали 953 297, летальних випадків – 21 924.
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