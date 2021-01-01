вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні виявили найменшу добову кількість нових випадків COVID-19 з вересня

В Україні виявили найменшу добову кількість нових випадків COVID-19 з вересня
В Україні за добу виявили 2 516 нових випадків COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Це найменша кількість випадків інфікувань із середини вересня 2020 року.

За добу госпіталізували 1 166 людей, одужали 5 783, летальних випадків – 63. Упродовж 24 січня в Україні здійснили 13 962 тестування.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 194 328 людей. Одужали 953 297, летальних випадків – 21 924.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: статистика, коронавірус, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кінець локдауну: що заборонене і дозволене від сьогодні, 25 січня
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку станом на 25 січня
Сьогодні, 09:16
В Україні виявили найменшу добову кількість нових випадків COVID-19 з вересня
Сьогодні, 08:59
У Луцьку встановлять ще 60 камер спостереження
Сьогодні, 08:23
Продається останній таунхаус в «Струмочку». Який він? Скільки коштує?*
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
22 січень, 08:45
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом в Україні за останню добу Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом в Україні за останню добу
20 січень, 08:40
За добу в Україні від коронавірусу одужало майже у 4 рази більше людей, ніж захворіло За добу в Україні від коронавірусу одужало майже у 4 рази більше людей, ніж захворіло
19 січень, 08:43
В Україні – найменший добовий показник кількості захворілих на коронавірус за декілька місяців В Україні – найменший добовий показник кількості захворілих на коронавірус за декілька місяців
18 січень, 08:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль в'їхав у магазин «Фокстрот» та втік з місця події
Сьогодні, 10:17
 0
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:07
 0
У Ковелі в пожежі загинув 66-річний чоловік
Сьогодні, 09:57
 0
Хотів дешевше купити талони на пальне: шахрай видурив у волинянина 40 тисяч
Сьогодні, 09:29
 0
Кінець локдауну: що заборонене і дозволене від сьогодні, 25 січня
Сьогодні, 09:25
 0
Медіа
відео
1/8