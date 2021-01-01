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Кінець локдауну: що заборонене і дозволене від сьогодні, 25 січня

Кінець локдауну: що заборонене і дозволене від сьогодні, 25 січня
Сьогодні, 25 січня, завершилася дія локдауну, проте повернулися усі обмежувальні заходи, які діяли до нього. Зокрема, забороняється діяльність кафе і ресторанів після 23:00 і до 07:00, проте для відвідувачів знову відкрилися кінотеатри та спортивні комплекси.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у відповідь на запит Суспільного.

"Після завершення жорстких карантинних обмежень, які діяли на території країни у період з 8 січня по 24 січня 2021 року ми повертаємося до тих карантинних обмежень, які діяли відповідно до постанови Кабінету міністрів "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" до введення жорстких обмежень", — йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, на період дії карантину заборонятиметься:

- проведення масових (культурних, зокрема концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) заходів за участю понад 20 осіб, учасники мають зберігати дістанцію 1,5 метра;

- діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;

- проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

- приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць;

- приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях, в яких не забезпечено можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів приміщення;

- проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;

- робота після 23:00 та до 07:00, із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00, суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), доставка додому та замовлення на винос дозволяються у будь-який час;

- розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), пересуватися закладами можна лише у масках чи респіраторах;

- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики);

- відвідування закладів освіти групами у понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

- відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;

- проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів);

- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв. метрів загальної площі приміщення.

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Теги: локдаун, завершення
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