Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:07
За останню добу на Волині зареєстрували 66 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4, медпрацівників — 3).
Одужало за добу 83 особи, летальних випадків не зареєстрували, - інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 36 114 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1675 – у дітей та 2559 - у медичних працівників. Одужало 33 624 особи, з них - 1597 дітей та 2454 медичних працівники. 564 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 19 медиків). Кількість активних хворих – 1926.
Розподіл випадків:
За весь час пандемії в області зареєстрували 38 111 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 141072 особи. За минулу добу обстежено – 154 особи, в тому числі приватними лабораторіями – 20.
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Одужало за добу 83 особи, летальних випадків не зареєстрували, - інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 36 114 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1675 – у дітей та 2559 - у медичних працівників. Одужало 33 624 особи, з них - 1597 дітей та 2454 медичних працівники. 564 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 19 медиків). Кількість активних хворих – 1926.
Розподіл випадків:
За весь час пандемії в області зареєстрували 38 111 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 141072 особи. За минулу добу обстежено – 154 особи, в тому числі приватними лабораторіями – 20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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