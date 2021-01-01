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Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 66 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4, медпрацівників — 3).

Одужало за добу 83 особи, летальних випадків не зареєстрували, - інформує Волинський лабораторний центр.

За весь час пандемії в області зареєстрували 36 114 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1675 – у дітей та 2559 - у медичних працівників. Одужало 33 624 особи, з них - 1597 дітей та 2454 медичних працівники. 564 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 19 медиків). Кількість активних хворих – 1926.

Розподіл випадків:
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу


За весь час пандемії в області зареєстрували 38 111 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.

На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 141072 особи. За минулу добу обстежено – 154 особи, в тому числі приватними лабораторіями – 20.


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Теги: Волинь, статистика
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