У Луцьку автомобіль в'їхав у магазин «Фокстрот» та втік з місця події
Сьогодні, 10:17
Ввечері 24 січня невідома особа в’їхала у фасад магазину «Фокстрот» в Луцьку на автомобілі Mercedes сірого кольору.
Заявник повідомив, що водій та пасажири можуть бути у стані алкогольного сп’яніння, повідомляють "Волинські новини" з посиланням на пресслужбу волинських патрульних.
Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили, що водій був неуважний, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на приміщення магазину «Фокстрот» на проспекті Волі, 27.
Винуватець ДТП покинув місце аварії, але згодом був затриманий нацгвардійцями.
При спілкуванні з ним патрульні виявили в керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння кермувальник відмовився.
Тож на нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130, ст. 122-4, ст. 124, та ч.1 ст. 126 КУпАП.
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Заявник повідомив, що водій та пасажири можуть бути у стані алкогольного сп’яніння, повідомляють "Волинські новини" з посиланням на пресслужбу волинських патрульних.
Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили, що водій був неуважний, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на приміщення магазину «Фокстрот» на проспекті Волі, 27.
Винуватець ДТП покинув місце аварії, але згодом був затриманий нацгвардійцями.
При спілкуванні з ним патрульні виявили в керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння кермувальник відмовився.
Тож на нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130, ст. 122-4, ст. 124, та ч.1 ст. 126 КУпАП.
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