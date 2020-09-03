У Луцьку автомобіль в'їхав у магазин «Фокстрот» та втік з місця події





Заявник повідомив, що водій та пасажири можуть бути у стані алкогольного сп’яніння, повідомляють "



Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили, що водій був неуважний, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на приміщення магазину «Фокстрот» на проспекті Волі, 27.



Винуватець ДТП покинув місце аварії, але згодом був затриманий нацгвардійцями.



При спілкуванні з ним патрульні виявили в керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння кермувальник відмовився.



Тож на нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130, ст. 122-4, ст. 124, та ч.1 ст. 126 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 24 січня невідома особа в’їхала у фасад магазину «Фокстрот» в Луцьку на автомобілі Mercedes сірого кольору.Заявник повідомив, що водій та пасажири можуть бути у стані алкогольного сп’яніння, повідомляють " Волинські новини " з посиланням на пресслужбу волинських патрульних.Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили, що водій був неуважний, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на приміщення магазину «Фокстрот» на проспекті Волі, 27.Винуватець ДТП покинув місце аварії, але згодом був затриманий нацгвардійцями.При спілкуванні з ним патрульні виявили в керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння кермувальник відмовився.Тож на нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130, ст. 122-4, ст. 124, та ч.1 ст. 126 КУпАП.

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