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У лікарні померла ще одна жертва пожежі в будинку для літніх людей у Харкові

У лікарні померла ще одна жертва пожежі в будинку для літніх людей у Харкові
У Харкові у медзакладі помер 83-річний чоловік, який був прикутий до ліжка. Після пожежі у притулку для літніх "Золотий час" його ушпиталили до лікарні №17.

Цю інформацію ТСН.ua підтвердили у пресслужбі ДСНС у Харківській області.

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"Такий факт дійсно є. Попередньо, чоловік не мав ані опіків, ані отруєнь чадним газом. Серед ушпиталених є кілька людей, яких доправили до лікарні за станом здоров'я. Але хочу зазначити, що причину смерті має встановити СМЕ. Зараз це питання перебуває у компетенції правоохоронних органів",  - розповів ТСН.ua начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи центру забезпечення діяльності Головного управління ГУ ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін.

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Теги: Харків, пожежа, притулок, смерть, постраждалий
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