На Волині поліцейські затримали молодика, який незаконно скуповував у селах брухт

У Камінь-Каширському районі правоохоронці вилучили автомобіль та майже 500 кілограмів брухту.Так, у суботу, 23 січня, патрульні поліцейські зупинили вантажний автомобіль Citroën, керманичем якого був 21-річний мешканець Рівненської області, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські з’ясували, що громадянин скуповував та перевозив брухт без відповідних документів. З місця події вилучено автомобіль, близько пів тонни брухту та ваги.За цим фактом відомості зареєстрували за ст. 213 Кримінального Кодексу України. Йдеться про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 25 500 до 34 000 гривень або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до одного року.Як зауважив т.в.о. заступника начальника цього відділу поліції, загалом за вихідні виявлено понад пів сотні порушників правил дорожнього руху, а особливу увагу правоохоронці звертали на вантажні автомобілі, які можуть незаконно перевозити брухт та ліс: «Цими вихідними поліцейські груп реагування патрульної поліції, офіцери громад та інші підрозділи превенції Камінь-Каширського районного відділу поліції посилену увагу приділяли виявленню водіїв, які перевозили деревину та металобрухт. Чоловіку, який незаконно перевозив металобрухт, загрожує кримінальна відповідальність. Водіїв, які перевозили незаконну деревину, цього разу не виявили».