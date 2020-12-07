На «Ягодині» у вантажівці знайшли прихований товар на майже пів мільйона гривень. ФОТО





Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль «Renault Master» під керуванням громадянина України,



До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщується збірний вантаж на 24 місцях.



В результаті проведення повного митного огляду встановили, що у транспортному засобі переміщується на 2 піддона більше товару, ніж заявлено у поданих до митного контролю товаросупровідних документах.



Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 60 акумуляторів "Еntel" та 10 гідростатів "HAMMAR" на загальну суму 424 490 грн.



Працівники Волинської митниці Держмитслужби за ознаками ст. 483 Митного кодексу України склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю понад 424 тисячі гривень вилучено до рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» при огляді вантажного автомобіля виявили невідповідність задекларованого товару на суму понад 424 тисячі гривень.Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль «Renault Master» під керуванням громадянина України, повідомляє пресслужба Волинської митниці.До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщується збірний вантаж на 24 місцях.В результаті проведення повного митного огляду встановили, що у транспортному засобі переміщується на 2 піддона більше товару, ніж заявлено у поданих до митного контролю товаросупровідних документах.Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 60 акумуляторів "Еntel" та 10 гідростатів "HAMMAR" на загальну суму 424 490 грн.Працівники Волинської митниці Держмитслужби за ознаками ст. 483 Митного кодексу України склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю понад 424 тисячі гривень вилучено до рішення суду.

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