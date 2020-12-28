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У Луцьку знайшли закривавленого хлопця, який серед ночі проник до магазину і втік

У Луцьку знайшли закривавленого хлопця, який серед ночі проник до магазину і втік
У ніч на 25 січня луцьким патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Грабовського невідома особа пошкодила вхідні двері у одному з магазинів та проникла до нього.

Про це повідомляє пресслужба волинських патрульних.

Патрульні прибули на місце події, виявили пошкоджені вхідні двері та сліди крові можливого порушника, який, ймовірно, отримав ушкодження при спробі пошкодити двері. В магазині на той час не було нікого, тож поліцейські оглянули прилеглу територію.

Неподалік від місця пригоди інспектори виявили 23-річного підозрюваного, який мав сліди крові на руках та штанах.

Поки спілкувалися, хлопець намагався втекти від патрульних. Тож інспектори затримали чоловіка, а під час поверхневої перевірки, яку застосували, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", виявили в нього запечатані пачки цигарок.

Окрім того, вранці біля місця затримання хлопця виявили ще кілька одиниць продовольчого товару.

На місце події патрульні викликали медиків та слідчих, які з’ясовуватимуть усі деталі події.

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Теги: Грабовського, магазин
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