Взяли під варту дівчину, яка займалась сутенерством у Луцьку





Слідство встановило щонайменше два факти (у листопаді та грудні 2020 року), коли жінка на прохання клієнтів доставляла у готелі в Луцьку та неподалік від обласного центру Волині для заняття проституцією двох своїх підопічних, одна з яких – неповнолітня, - інформує пресслужба прокуратури Волині.



Застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до строком на 60 днів, суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 175 120 гривень.



Зауважують, що у разі доведення винуватості у вчиненні сутенерства, в тому числі щодо неповнолітньої, жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд обрав 25-річній жительці Рівненщини, яка займалася сутенерством , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Слідство встановило щонайменше два факти (у листопаді та грудні 2020 року), коли жінка на прохання клієнтів доставляла у готелі в Луцьку та неподалік від обласного центру Волині для заняття проституцією двох своїх підопічних, одна з яких – неповнолітня, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до строком на 60 днів, суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 175 120 гривень.Зауважують, що у разі доведення винуватості у вчиненні сутенерства, в тому числі щодо неповнолітньої, жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

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