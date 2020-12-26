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Взяли під варту дівчину, яка займалась сутенерством у Луцьку

Взяли під варту дівчину, яка займалась сутенерством у Луцьку
Суд обрав 25-річній жительці Рівненщини, яка займалася сутенерством, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановило щонайменше два факти (у листопаді та грудні 2020 року), коли жінка на прохання клієнтів доставляла у готелі в Луцьку та неподалік від обласного центру Волині для заняття проституцією двох своїх підопічних, одна з яких – неповнолітня, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до строком на 60 днів, суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 175 120 гривень.

Зауважують, що у разі доведення винуватості у вчиненні сутенерства, в тому числі щодо неповнолітньої, жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.




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Теги: сутенерство, Волинь, дівчина, проституція, запобіжний захід
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