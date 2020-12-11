У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку гвардійці затримали чоловіка з наркотичними речовинами.Про це йдеться на офіційній сторінці військової частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у фейсбуці.Інформують, що під час автопатрулювання в дворі одного з будинків на вулиці Карбишева військовий наряд під час поверхневого огляду особистих речей виявив у 34-річного чоловіка амфетамін.На місце події викликали слідчо-оперативну группу. Виявлені у громадянина ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.