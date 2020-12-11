У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 12:33
У Луцьку гвардійці затримали чоловіка з наркотичними речовинами.
Про це йдеться на офіційній сторінці військової частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у фейсбуці.
Інформують, що під час автопатрулювання в дворі одного з будинків на вулиці Карбишева військовий наряд під час поверхневого огляду особистих речей виявив у 34-річного чоловіка амфетамін.
На місце події викликали слідчо-оперативну группу. Виявлені у громадянина ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційній сторінці військової частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у фейсбуці.
Інформують, що під час автопатрулювання в дворі одного з будинків на вулиці Карбишева військовий наряд під час поверхневого огляду особистих речей виявив у 34-річного чоловіка амфетамін.
На місце події викликали слідчо-оперативну группу. Виявлені у громадянина ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які особливості планування smart-квартир*
Сьогодні, 12:45
Завтра, 26 січня, мікрорайон у Луцьку залишиться без води
Сьогодні, 12:36
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 12:33
На «Ягодині» у вантажівці знайшли прихований товар на майже пів мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 12:10