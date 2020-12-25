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Українцям компенсують витрати на електроопалення: кому покриють виплати

Українцям компенсують витрати на електроопалення: кому покриють виплати
Українцям компенсують витрати на електроопалення. На це уряд планує витратити півтора мільярда гривень.

Про це пишуть у ТСН.

Виплати покриватимуть різницю в платіжках між старим тарифом на електроенергію і новим. Компенсацію нараховуватимуть усім, хто користується електроопаленням, протягом трьох місяців: у січні, лютому і березні. Утім, норма не стосується тих, хто вже отримує житлову субсидію.

На компенсацію можуть розраховувати ті, хто проживає в багатоквартирних і не газифікованих будинках, в яких відсутнє або не функціонує центральне опалення. Пільга також стосується багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

У Кабінеті міністрів запевняють, що жодних додаткових звернень від споживачів не потрібно. Нарахування відбуватиметься автоматично. Відповідний проект підготували Міністерство економіки та Міністерство соціальної політики.

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Теги: електроопалення, компенсація
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