У Луцьку на переході авто збило жінку: поліція розшукує винуватця аварії





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 24 січня, близько 12 години.



Інформують, що водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив на жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували, а водій втік з місця пригоди.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 24 січня трапилася ДТП: на перехресті вулиць Конякіна-Федорова авто наїхало на 47-річну лучанку. Жінку доставили у лікарню, де надали всю необхідну медичну допомогу.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ. Наразі проводять всі слідчі дії для встановлення причетного до аварії автомобіля.

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