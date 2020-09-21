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У місті на Волині до будівлі колишнього банку, яка горіла 11 разів, обмежили вхід

У місті на Волині до будівлі колишнього банку, яка горіла 11 разів, обмежили вхід
У Нововолинську обмежили вхід до будівлі колишнього банку, що розташована в центрі міста.

Про це повідомляє "Буг".

Підрядна організація закрила металевими конструкціями вікна та двері на першому поверсі. Заходи були здійснені після висновку спеціально створеної комісії, яка визнала стан приміщення незадовільним.

Влада неодноразово зверталась до банку, в заставі якого перебуває будівля, з вимогою привести її в належний стан та обмежити доступ, однак вирішувати проблему почали тільки зараз.

Нагадаємо, покинута будівля горіла близько 11-ти разів протягом 2019-2020 року. Востаннє 4-го грудня.

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Теги: Нововолинськ, банк, стан
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