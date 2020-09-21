У місті на Волині до будівлі колишнього банку, яка горіла 11 разів, обмежили вхід





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Підрядна організація закрила металевими конструкціями вікна та двері на першому поверсі. Заходи були здійснені після висновку спеціально створеної комісії, яка визнала стан приміщення незадовільним.



Влада неодноразово зверталась до банку, в заставі якого перебуває будівля, з вимогою привести її в належний стан та обмежити доступ, однак вирішувати проблему почали тільки зараз.



Нагадаємо, покинута будівля горіла близько 11-ти разів протягом 2019-2020 року. Востаннє 4-го грудня.

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